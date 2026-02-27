Transport
Un únic títol de bus per moure’s per les comarques gironines: la nova integració arrenca el 2 de març
La Generalitat calcula que més de 400.000 persones quedaran incloses en el nou sistema, amb 315 punts de venda informant-ne.
Jesús Badenes
Les comarques gironines passaran a funcionar amb una única zona tarifària a partir del 2 de març, en la primera fase de la integració tarifària que afecta el transport interurbà per carretera. La Generalitat calcula que el canvi beneficiarà més de 400.000 persones i ha de facilitar els transbordaments amb un sol títol.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha avançat la mesura abans del Consell d’Administració de l’ATM de Girona, que ha presidit a Girona. Ho ha fet acompanyada del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, i de la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
Paneque ha situat la decisió com un pas “llargament reivindicat” i ha explicat que el departament ha treballat els últims mesos per tipificar 11 zones tarifàries i integrar-les en una de sola dins l’àmbit de les comarques gironines. “Amb la integració tarifària transformem la mobilitat de Girona en una sola zona que beneficia a més de 400.000 persones”, ha afirmat. També ha assenyalat que aquesta reordenació farà que “la meitat de la població de Girona” quedi integrada en la nova àrea i, segons ha indicat, amb avantatges com la intermodalitat entre serveis.
A partir de dilluns, les persones usuàries de qualsevol línia d’autobús interurbà a les comarques gironines podran utilitzar els títols multiviatge de l’ATM de Girona. L’objectiu, segons la consellera, és que l’usuari pugui canviar de línia “amb un únic bitllet, amb un únic títol”, sense haver d’anar acumulant opcions diferents per a cada trajecte.
La Generalitat defensa que la integració simplificarà la gestió del dia a dia i suposarà estalvi econòmic, perquè permetrà desplaçar-se en vehicles de diferents empreses amb un únic títol i sense cap cost addicional. En paral·lel, el canvi també inclou l’extensió de títols bonificats: Paneque ha esmentat la T-Jove, la T-16 i la T-10, i ha remarcat especialment el cas dels joves fins a 16 anys, perquè amb la integració la T-16 quedarà bonificada sense “diferents nivells de preu”.
Fins ara, la integració tarifària era vigent a la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i una part de la Selva. A partir del 2 de març, s’hi sumaran també els municipis de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la resta de la Selva. En aquest punt, en el torn de preguntes també s’ha esmentat que hi ha comarques que poden acabar tenint doble integració tarifària per connexions amb dues demarcacions, com el mateix Ripollès, i que aquest esquema s’haurà d’aclarir a mesura que el sistema avanci cap a una integració més àmplia a tot Catalunya.
Un dels elements més destacats del nou escenari, segons la informació de la Generalitat, és que per primera vegada tota la Costa Brava, de Blanes a Portbou, quedarà coberta per un sistema integrat amb un sol títol. El Departament considera que això ha de facilitar la mobilitat quotidiana i turística, afavorir els desplaçaments dels treballadors del sector serveis i contribuir a impulsar un turisme sostenible al litoral gironí.
Informació, venda i atenció a l’usuari
El desplegament també es notarà als punts de venda i d’informació. Paneque ha xifrat en 315 els punts de venda i recàrrega on, a més, s’ha de facilitar informació sobre el nou funcionament. Segons la Generalitat, la majoria són establiments comercials —com estancs, llibreries, supermercats o botigues de telefonia— i també n’hi haurà a estacions d’autobusos i a diversos ajuntaments.
A més, s’habilita una línia de telèfon gratuïta 900 i el web de la ATM per fer consultes. Des del mateix portal també es poden tramitar les sol·licituds de targetes personalitzades, que s’envien al domicili i després es poden activar i carregar en qualsevol dels punts d’atenció.
La consellera també ha apuntat que el nou escenari incorpora ajuntaments que fins ara no formaven part de l’ATM de Comarques Gironines, un fet que, segons ha dit, ha de reforçar la governança del sistema i acostar-ne els avantatges a més municipis.
Els següents passos: urbans i tren
Pel que fa a la integració dels autobusos urbans, Paneque ha recordat que són els ajuntaments els que gestionen la política tarifària i que, per tant, la incorporació dels títols dependrà de cada municipi i dels tràmits que decideixi impulsar. En tot cas, les línies urbanes de Girona i Olot ja estan integrades, i la Generalitat assenyala que s’està treballant en la incorporació de les que gestionen els ajuntaments de Blanes, Castelló d’Empúries, Figueres, Llançà, Lloret de Mar i Roses.
En l’àmbit ferroviari, Paneque ha diferenciat el que s’aprova ara —la integració als interurbans— del futur bitllet únic en el tren, que s’està treballant amb el Ministeri. Ha apuntat, com a aproximació, que podria començar a desplegar-se el segon semestre d’aquest any, tot i que ha evitat donar un “calendari tancat”.
Segons la informació facilitada pel Departament, la segona fase del desplegament també preveu ampliar la cobertura ferroviària actual entre Maçanet i Sant Jordi Desvalls, de manera que s’inclogui tot el recorregut de les línies RG1 i R11, des de Blanes a Portbou. Igualment, la línia R3 s’incorporaria al sistema en el seu pas pel Ripollès, completant la connexió ferroviària integrada a totes les comarques gironines.
