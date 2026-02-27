Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Conductor a 120 km/hOcupes RosesPlans cap de setmanaPOUM CadaquésCarles Gallardo
instagramlinkedin

Manca d'indicis

Aturen la recerca sobre el terreny d'un home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre

La investigació sobre la desaparició de l'home a Susqueda continua en mans dels Mossos d'Esquadra, que no descarten reprendre la recerca si apareixen noves pistes

El Santuari de la Mare de Déu del Far, en una foto d'arxiu.

El Santuari de la Mare de Déu del Far, en una foto d'arxiu. / Selva Turisme

Eva Batlle

Susqueda

Els Bombers han aturat la recerca de l’home de 27 anys que fa quatre dies que es troba desaparegut i que, segons se sospita, podria ser a Susqueda, ja que ell mateix va informar que es dirigia cap a aquesta zona.

El dispositiu es va activar dimecres a primera hora de la tarda, després que la família presentés la denúncia als Mossos d'Esquadra. Finalment, aquest dijous a la nit els Bombers -que coordinaven la recerca- van decidir donar-la per aturada per manca d’indicis. Abans de tancar el dispositiu, els drons van fer els últims vols i els equips els últims rastrejos.

Investigació

Ara el cas segueix en mans dels Mossos d’Esquadra. Tot i que la recerca sobre el terreny està aturada, els investigadors continuen indagant per intentar localitzar l’home, que no seria el primer cop que desapareix. Si apareixen noves pistes, la recerca es podria reprendre i es tornaria a activar els Bombers si calgués treballar en una zona rural o forestal.

Notícies relacionades

Cal recordar que el vehicle del desaparegut es va localitzar aparcat als voltants del Santuari del Far. A partir d’aquí, des del dimarts es va rastrejar la zona cap endins, incloent-hi coves i el fons de la cinglera, per descartar possibles paradors. En el dispositiu hi van participar diversos grups dels Bombers -com el GRAE, la unitat canina i la de drons- i també patrulles dels Mossos, però el resultat va ser negatiu.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  2. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  3. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  4. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  5. Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
  6. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros

El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la despesa més gran en habitatge, Mossos i deute

El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la despesa més gran en habitatge, Mossos i deute

Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

VÍDEO | Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

L'evolució del viatge en la literatura centra un nou festival literari, L’Escala dels Llibres

L'evolució del viatge en la literatura centra un nou festival literari, L’Escala dels Llibres

Neix a Bellvitge el primer programa espanyol per a malalties minoritàries de l’adult

Neix a Bellvitge el primer programa espanyol per a malalties minoritàries de l’adult

Catalunya detecta un cas humà de grip porcina a Lleida i avisa l’OMS

Catalunya detecta un cas humà de grip porcina a Lleida i avisa l’OMS

La CUP insisteix en "les contradiccions de la Generalitat" amb el projecte ferroviari per Figueres

La CUP insisteix en "les contradiccions de la Generalitat" amb el projecte ferroviari per Figueres
Tracking Pixel Contents