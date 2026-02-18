Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roben una atracció de fira de 43 tones: s'enduen un "saltamontes" i el propietari alerta que "no té frens"

Assegura que l’han vist enganxada a un vehicle Renault i sospita que l’autor podria ser un altre firaire

El &quot;saltamontes&quot; robat a Sant Gregori.

El "saltamontes" robat a Sant Gregori. / José Dos Anjos Rodríguez

Redacció

Eva Batlle

Sant Gregori

Un firaire de Girona ha denunciat el robatori de la seva atracció de fira, un “saltamontes” de 43 tones, que va desaparèixer mentre estava aparcada i plegada en un terreny de Sant Gregori. El propietari, José Dos Anjos Rodríguez, ho va explicar dimarts al programa Versió RAC1, on va alertar també del risc que pot comportar si algú la mou o la fa servir.

Segons va relatar, l’atracció —coneguda com La rana loca i coronada amb la figura d’una granota— estava plegada per ser transportada per carretera i a l’espera de començar la temporada l'abril. Va desaparèixer entre l’11 i el 12 de febrer quan es trobava aparcada a prop del polígon de la Nestlé de Domeny. L’afectat assegura que han revisat imatges de càmeres de vigilància i que s’hi veu l’estructura enganxada a un vehicle Renault.

Dos Anjos admet que és difícil saber quin recorregut pot tenir una atracció robada d’aquestes dimensions, però apunta que es podria vendre per peces o reformar per fer-la servir a l’estranger. També subratlla que, si es quedés a Espanya, creu que la podria identificar perquè hi ha fet diverses modificacions.

El firaire va remarcar un detall especialment preocupant: l’atracció no té frens ni circulació pneumàtica, perquè els havia retirat per fer reformes i en conserva peces a casa. Va advertir que això pot ser perillós si s’intenta traslladar, perquè podria acabar provocant un accident.

Sobre l’autoria, va evitar assenyalar ningú en concret, però va apuntar la seva sospita: en un sector on “ens coneixem tots”, creu que podria haver-ho fet un altre firaire, segons va dir a l'emissora.

El cas està en mans dels Mossos d’Esquadra, que ha obert una investigació. El propietari va presentar denúncia el 13 de febrer, confirmen des del cos policial.

Les imatges del 'saltamontes' robat a Sant Gregori

El "saltamontes" robat a Sant Gregori. / José Dos Anjos Rodríguez

Inversió “perduda”

El propietari ha explicat al Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que fa més de 20 anys que té aquesta atracció, que en el seu dia va comprar de segona mà. Assegura, a més, que prové d’una nissaga de firaires i que a casa seva fa més de 50 anys que es dediquen al món de les fires. Recentment, però, hi havia invertit 100.000 euros per reformar-la en un taller i assegura que “ni l’havia arribat a estrenar”.

Lamenta que al mes d’abril havia d’iniciar la temporada a les primeres fires i que ja tenia les decoracions noves a punt per instal·lar. En canvi, ara s’ha quedat sense l’atracció amb què es guanya la vida. Entre les fires on sol participar hi ha les de Roses, Santa Cristina d'Aro, Sant Gregori i Celrà, entre d’altres.

