Viral a les xarxes
Arriba a Girona el fenomen 'therian': persones que es perceben com un altre animal
La crida, difosa a TikTok, acaba aplegant sobretot adolescents que hi van per curiositat
Què són els 'therian' i per què estan marcant tendència a Instagram i Tiktok
Una convocatòria al centre de Girona de 'therians', persones que afirmen identificar-se amb un animal no humà i que, en alguns casos, ho expressen amb estètica, accessoris o conductes associades, ha generat expectació entre joves de la ciutat aquest dimarts a la tarda. La crida, difosa sobretot per TikTok, ha acabat reunint desenes d’adolescents a la plaça Miquel Santaló, davant de l’Hotel Carlemany.
A mesura que s’h anat acostant l’hora, el punt de trobada s’ha anat omplint de grups de joves que hi arribaven després d’haver vist la convocatòria a xarxes. Sobre el terreny, però, la imatge ha estat principalment la d’una concentració espontània de públic adolescent, molta gent que s’hi ha acostat per curiositat, per veure l’ambient i per gravar contingut amb el mòbil.
Tot i que el missatge parlava d’una trobada d’aquest col·lectiu, a la plaça no s’hi ha vist una activitat organitzada ni una estructura clara més enllà del mateix efecte crida. Per la concentració de gent, també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra, que han fet seguiment de la situació. No s’hi han registrat incidents.
Què són els 'therian'
El terme 'therian' deriva de 'therianthropy', que combina arrels gregues vinculades a "bèstia" i "home". Es va començar a utilitzar en taxonomia i mitologia per referir-se a la metamorfosi d’home en animal, i es va popularitzar a finals dels anys noranta amb l’aparició de comunitats digitals. Els 'therians' no plantegen una transformació física, però sí que descriuen comportaments i instints relacionats amb el seu "teriotip" o animal espiritual. En molts vídeos se’ls veu amb màscares, cues, orelles o altres peces d’indumentària. Alguns practiquen quadrobics (desplaçar-se amb quatre extremitats) o expliquen "shifts", és a dir, experiències internes, somnis o estats emocionals que perceben com més alineats amb el seu prototip animal. Tot i que sovint es viu com una experiència privada, també s’organitzen en fòrums i trobades informals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'No hi ha risc imminent, però cal estar vigilants
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar: ho avala el Tribunal Suprem