Successos
Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa
L'Operació de Vigilància Duanera i Mossos d’Esquadra desmantella una banda que exportaven els productes a Holanda, Itàlia, Bèlgica i Alemanya sota aparença d’empresa legal
Els dos líders de l'organització estan en cerca
El Servei de Vigilància Duanera i els Mossos d'Esquadra amb colaboració de la Duana de França, ha desmantellat a Fogars de la Selva la que es considera la fàbrica de perfums falsos de luxe més gran d’Europa detectada fins ara.
L’operació ha culminat amb set detinguts i onze investigats pels delictes de pertinença a organització criminal, contraban i contra la propietat industrial. Entre els detinguts hi ha set treballadors de la fàbrica, tots ells sud-americans que treballava de forma irregular, mentre que els dos líders de l’organització, espanyols d’origen magrebí, es troben en cerca i captura.
La investigació ha permès intervenir un total de 1.210.000 perfums falsificats. Els flascons i material d’embalatge provenien de la Xina, mentre que les essències utilitzades eren franceses. La nau principal de Fogars de la Selva, juntament amb una nau contigua, podia produir fins a 16.000 perfums de luxe diaris, amb set línies de producció i capacitat anual de fins a quatre milions de flascons. Els magatzems a Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu servien per guardar el producte abans de la seva exportació internacional.
Els perfums, més de 50 marques i models de luxe, s’exportaven a països estrangers com Holanda, Itàlia, Bèlgica i Alemanya sota la cobertura d’una empresa aparentment legal. El valor econòmic del material intervingut supera els 94 milions d’euros si es calcula segons el preu dels productes originals al mercat.
El cap de Vigilància Duanera a Catalunya, Carlos Gavilanes, i el cap de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez, han explicat que l’activitat podria haver començat l’any 2021. Tot i les detencions i la intervenció massiva, l’operació continua oberta per aclarir la destinació final de tota la mercaderia i completar la investigació internacional.
