Volia renovar el permís de residència a Girona i descobreixen que era un narcotraficant buscat a Itàlia
La Policia Nacional ha detingut el sospitós, que feia cinc anys que residia a Catalunya
Germán González
Agents de la Policia Nacional que feien tasques d'expedició de targetes d'identitat d'estranger a Girona van detenir, el passat 29 de gener, un fugitiu buscat per les autoritats italianes per complir condemna per tràfic de drogues.
El sospitós es va presentar a la comissaria de la Policia Nacional per fer tràmits de canvi de nom a la documentació i renovar el permís de residència. Però els agents van constatar que tenia una ordre de cerca, detenció i extradició dictada per les autoritats judicials italianes.
Per aquest motiu, van avisar el grup de delictes violents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia Nacional de Girona perquè el detingués.
Els agents van comprovar les dades personals i les empremtes dactilars per confirmar-ne la identitat. El sospitós residia a Girona des del 2021, després d'haver fugit d'Itàlia abans que es dictés una sentència ferma per tràfic de drogues. De moment, ha ingressat a la presó per ordre del Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional, abans de ser extradit a Itàlia.
