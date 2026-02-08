Resignació entre els veïns d'Anglès afectats per la incidència en el subministrament d'aigua: "Ha sigut incòmode"
Alguns veïns han optat per rentar la roba a casa de familiars o dutxar-se a la feina o al gimnàs
Berta Artigas Fontàs / ACN
Aquest diumenge fa una setmana que una esllavissada de terra va malmetre una canonada principal d'Anglès i va provocar que els 6.000 habitants del municipi es quedessin sense aigua. Els veïns han viscut la situació amb resignació i incertesa: "El problema és que no sabíem quan s'allargaria", explica l'Ariadna. Molts d'ells han hagut de canviar les seves rutines per adaptar-se a la situació: rentar la roba a casa de familiars, dutxar-se a la feina o al gimnàs o menjar plats preparats. "Ha sigut una setmana incòmode i moguda, perquè hem hagut d'anar a buscar aigua a les cisternes o al súper", explica en Josep. Des de dijous, el municipi ja té aigua no potable, i aquest dilluns està previst que es recuperi el servei al 100%.
