Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pagesos EmpordàLlop EmpordàTancament Gifi FigueresElvira Prado-FabregatCursa Dona l'Escala
instagramlinkedin

Resignació entre els veïns d'Anglès afectats per la incidència en el subministrament d'aigua: "Ha sigut incòmode"

Alguns veïns han optat per rentar la roba a casa de familiars o dutxar-se a la feina o al gimnàs

El lloc de l'esllavissada a Anglès, aquest diumenge

El lloc de l'esllavissada a Anglès, aquest diumenge / Berta Artigas Fontàs / ACN / ACN

Berta Artigas Fontàs / ACN

Anglès

Aquest diumenge fa una setmana que una esllavissada de terra va malmetre una canonada principal d'Anglès i va provocar que els 6.000 habitants del municipi es quedessin sense aigua. Els veïns han viscut la situació amb resignació i incertesa: "El problema és que no sabíem quan s'allargaria", explica l'Ariadna. Molts d'ells han hagut de canviar les seves rutines per adaptar-se a la situació: rentar la roba a casa de familiars, dutxar-se a la feina o al gimnàs o menjar plats preparats. "Ha sigut una setmana incòmode i moguda, perquè hem hagut d'anar a buscar aigua a les cisternes o al súper", explica en Josep. Des de dijous, el municipi ja té aigua no potable, i aquest dilluns està previst que es recuperi el servei al 100%.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
  2. Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
  3. Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
  4. Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
  5. La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
  6. Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
  7. El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"
  8. Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals

'Romería', 'Sirat' i 'Sorda', favorites dels premis Gaudí

'Romería', 'Sirat' i 'Sorda', favorites dels premis Gaudí

Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”

Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”

El tram tallat de l'AP-7 a Gelida es reobrirà aquest dilluns a les 3 de la matinada

El tram tallat de l'AP-7 a Gelida es reobrirà aquest dilluns a les 3 de la matinada

La Generalitat reprèn la millora de l’Eix Pirinenc després de tres anys d’espera

La Generalitat reprèn la millora de l’Eix Pirinenc després de tres anys d’espera

Així afectarà la pujada de cotitzacions el 2026 al teu salari i a la quota d’autònoms

Així afectarà la pujada de cotitzacions el 2026 al teu salari i a la quota d’autònoms

Els Gaudí fan 18 anys fent que el cine català se senti "protagonista"

Els Gaudí fan 18 anys fent que el cine català se senti "protagonista"

El sector ferroviari es prepara per a tres dies de vaga, però manté obertes les negociacions amb el Ministeri

El sector ferroviari es prepara per a tres dies de vaga, però manté obertes les negociacions amb el Ministeri
Tracking Pixel Contents