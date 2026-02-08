Desarticulen un grup itinerant acusat de robatoris en domicilis de Girona i altres localitats
Se’ls atribueixen 25 delictes contra el patrimoni comesos a les demarcacions de Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat aquest gener del 2026 un grup criminal format per quatre persones, especialitzat en robatoris amb força en habitatges d’arreu de l’Estat. Segons ha informat la policia, als detinguts se’ls atribueixen 25 delictes contra el patrimoni comesos a les demarcacions de Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria.
La investigació es va iniciar l’octubre del 2025 arran d’un increment de robatoris en una zona concreta de la Comunitat de Madrid, on els autors presumptament repetien un mateix patró d’actuació. Amb el pas de les setmanes, els investigadors van detectar que el grup també es desplaçava i actuava en altres punts del territori. En el cas de Catalunya, el primer robatori vinculat al grup es va identificar a Sant Cugat del Vallès, en una actuació assumida per la unitat d’investigació de Rubí.
L’operació ha estat liderada per agents de la Unitat Central de Robatoris amb Força de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra, en coordinació amb el Grup de Delinqüència Organitzada contra el Patrimoni de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil. Durant el transcurs de la investigació, l’intercanvi d’informació entre cossos policials va permetre localitzar un domicili a la ciutat de Barcelona on presumptament s’hauria establert el grup, així com un vehicle que s’hauria utilitzat per cometre els delictes.
Un modus operandi centrat en cases unifamiliars
Segons la nota de premsa, els detinguts actuaven principalment en residències unifamiliars, sobretot quan es feia de nit i aprofitant l’absència dels propietaris. Per accedir als immobles, saltaven tanques perimetrals i forçaven alguna finestra, amb l’objectiu de sostreure joies, rellotges i diners en efectiu.
La policia descriu el grup com a itinerant, amb “campanyes” de fins a cinc dies i la capacitat d’arribar a cometre quatre o cinc robatoris en una mateixa tarda, abans de canviar de zona.
Detencions a Lleida i investigació oberta
L’operatiu policial va culminar amb la detenció de les quatre persones a Lleida, quan tornaven del País Basc. En el marc de l’actuació, els agents van recuperar més de 6.000 euros en efectiu, joies i altres objectes valorats en més de 100.000 euros, segons el recompte policial.
La investigació continua oberta i no es descarta que el grup pugui estar relacionat amb una vintena de fets més comesos durant el 2025.
