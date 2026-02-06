Successos
Detenen un home i una dona que han fugit contra direcció d'un control policial a l'AP-7
La sospitosa, que acumula cinc ordres de detenció, s'ha acreditat amb un DNI que no era seu
Detenen un home i una dona a Aiguaviva (Gironès) després de fugir en sentit contrari d’un control policial a l’AP-7, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). Els fets van passar el 30 de gener, cap a les quatre de la tarda. Una patrulla va detectar un vehicle que va girar en veure el dispositiu dels Mossos d’Esquadra. Tot i que els agents li van indicar que s’aturés, el conductor va fugir en sentit nord fent conducció temerària. Després de recórrer uns 50 quilòmetres, el cotxe va agafar la sortida 71, a Aiguaviva, on una patrulla de trànsit el va poder aturar. A l’interior del vehicle hi van trobar 18 peces de roba amb l’etiqueta posada que no van poder acreditar que haguessin comprat. A més, la dona es va identificar amb un DNI fals i li constaven cinc ordres de detenció vigents.
L’home, de 44 anys, va quedar detingut per un delicte de conducció temerària. El sospitós conduïa el vehicle que va canviar de direcció en veure el control policial a l’AP-7, a l’altura de Llinars del Vallès, i va fugir malgrat que una patrulla de paisà li havia indicat que s’aturés, posant en risc la vida de la resta de conductors.
En escorcollar el vehicle, els agents hi van trobar 18 peces de roba amb l’etiqueta posada. Cap dels dos ocupants va poder acreditar que les haguessin comprat.
Durant la identificació, la dona va mostrar als agents la foto d’un DNI que no corresponia a la seva identitat real. Tot i que s’assemblava a la sospitosa, els Mossos van detectar que la persona de la imatge tenia una piga que ella no tenia, i després de les comprovacions pertinents van confirmar que s’havia identificat amb una identitat falsa i que li constaven cinc ordres judicials de detenció vigents. L’home va quedar en llibertat després de declarar en seu policial, mentre que la dona va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Santa Coloma de Farners.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- Inverteixen 60.000 euros per reparar el passeig d'Empúries de l'Escala