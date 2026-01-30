Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

El grup criminal desarticulat al Baix Empordà va robar 46.200 euros en joies i diners en cinc robatoris a gent gran

Els tres arrestats van tenir un accident a Calonge, on residien, i es va preparar un dispositiu per detenir-los

Vehicle de Mossos.

Vehicle de Mossos. / David Zorrakino - Europa Press

ACN

Girona

El grup criminal desarticulat aquesta setmana i que es dedicava a robar en domicilis amb gent gran al Baix Empordà va arribar a emportar-se més de 46.000 euros en joies i diners, en almenys cinc robatoris. El concret, els Mossos compten que van sostreure 13.200 euros en metàl·lic de les cases on van entrar i joies per valor de fins a 33.000 euros. El primer dels assalts va tenir lloc el 30 de desembre a Palafrugell, i l'últim, la nit de dilluns passat, a Mont-ras. L'endemà els Mossos els van aconseguir detenir a Llagostera en una zona boscosa. Es dona el cas que, entre tots tres arrestats, acumulaven 26 antecedents, però un d'ells també era multireincident a Bèlgica, país on tenia 52 antecedents per fets similars.

Els lladres accedien als domicilis amb el rostre tapat amb passamuntanyes, agredien les víctimes i les lligaven per immobilitzar-les. Es dona el cas que el grup criminal escollia sempre persones d'edat avançada de localitats del Baix Empordà. Un cop tenien controlada la situació amb les víctimes sense possibilitat de defensar-se, sostreien joies, diners i objectes de valor. Actuaven de manera ràpida i fugien en vehicles que estacionaven en llocs estratègicament planificats per dificultar que la policia els pogués detectar.

La investigació la van iniciar i conduir els mossos de l'Àrea Bàsica d'Investigació Criminal de la Bisbal d'Empordà amb l'assalt a Palafrugell i el cas va acabar assumint-lo la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona. Les perquisicions van permetre identificar els presumptes autors i situar-los en diversos domicilis del municipi de Calonge.

L’últim assalt, a Mont-ras, va permetre posar en marxa un dispositiu immediat per poder atrapar els lladres. Aquella mateixa nit, els investigadors van localitzar el vehicle que havien utilitzat els autors mentre circulava per Calonge. Va ser en detectar la presència de la policia, quan el conductor va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un altre vehicle. La conductora va resultar ferida lleu, i la Policia Local de Calonge va instruir diligències per l'accident, però no va poder detenir els integrants que van acabar marxant corrent del lloc.

Va ser l'endemà quan els Mossos van detectar que del domicili d'un dels arrestats sortia un vehicle i els agents en van fer seguiment. Un cop van arribar a una zona boscosa de la localitat, van abandonar el cotxe i van sortir corrents. Finalment, els agents van poder detenir tres membres del grup criminal per cinc robatoris violents en interior de domicili, pertinença a grup criminal, i detenció il·legal.

La investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més detencions en els propers dies.

