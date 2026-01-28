Gastronomia
L'escudella serà el fil conductor del 12è Fòrum Gastronòmic de Girona
Tindrà barra de degustació pròpia, concursos i xerrades els dies 9, 10 i 11 de febrer al Palau de Fires de Girona
L'esdeveniment creix fins als 200 expositors participants i repeteix l'Espai Oli amb el doble de referències d'oli d'oliva verge extra
Helena Viñas
"Farem bullir l'olla". Sota aquesta premissa, l'escudella es convertirà en la protagonista de la dotzena edició del Fòrum Gastronòmic de Girona, prevista pels dies 9,10 i 11 de febrer al Palau de Fires i a la zona de la Devesa. La presentació de la nova edició del Fòrum s'ha dut a terme aquest matí a l'Escola d'Hostaleria de Girona, l'encarregada de cloure aquest certamen a través d'un acte per commemorar els seus 60 anys d'història. Durant el tiberi que ha seguit a la presentació, quatre estudiants han presentat les seves escudelles com a part d'un concurs: els guanyadors podran oferir les seves creacions durant el Fòrum.
"A partir d'aquest any, volem dedicar el Fòrum a plats i conceptes de la cuina catalana", ha reblat el director de continguts de l'esdeveniment, Salvador García-Arbós. Així, l'escudella ha esdevingut la inspiració per diferents novetats de la programació amb l'objectiu de recuperar, reinterpretar i projectar aquest plat tradicional en tots els seus vessants: "La cuina diària i la gran cuina festiva de Nadal, amb moltes versions, siguin populars o refinades, clàssiques, vegetals, de caça o marineres".
La programació del Fòrum donarà el tret de sortida el dia 9 de febrer amb una benvinguda a càrrec de Carme Ruscalleda i una ponència sobre el refinament de l'escudella amb Francesc Monrabà (Haddock), Antoni Campins (Cofraria Escudella), Carme Picas (Ginjoler) i Núria May (projecte Gastrosàvies). Paral·lelament, Salvador, Màrius i Joan Jordà desvelaran els secrets de la cuina de l'Empòrium, mentre que Javi Martínez i Quim Brugat (Restaurant Castell Perelada) parlaran de tradició i territori.
La pasta tindrà un paper important el dimarts, 10 de febrer, amb demostracions, xerrades i una taula rodona amb la participació d'Oriol Castro (Disfrutar), Paco Pérez (Miramar) i també Fina Puigdevall i Martina Puigvert (Les Cols). Guillem Gavilán i Pau Jamàs, del Voramar, parlaran sobre l'escudella i la carn d'olla, mentre que Luis Arrufat, del Basque Culinary Center, abordarà la tècnica i l'essència de l'arròs. El mateix dia també hi haurà espai per parlar de vins (recordem que els assistents podran gaudir durant tot el Fòrum de la Barra del Vi) i els usos de l'aigua en brous, gelats i pastisseria.
Un monogràfic sobre l'escudella serà un dels plats forts del dimecres 11 de febrer, la darrera jornada del Fòrum, que també comptarà amb ponències sobre els brous del Mercat d'Olot, l'escudella de Palamós, la cuina catalana modernitzada i l'escudella i carn d'olla amb pilotes adaptada al ritme actual.
Paral·lelament, l'escudella ha estat la inspiració per a dos concursos. El primer es durà a terme al Fòrum i buscarà la millor pilota de carn entre "vuit carnissers de tota Catalunya, dos per demarcació". El segon s'ha dut a terme durant el tiberi que ha seguit la presentació del Fòrum, quan quatre estudiants de l'Escola d'Hostaleria han presentat les seves escudelles: els guanyadors podran oferir les seves creacions durant el Fòrum.
Més expositors i activitats
La dotzena edició també estarà marcada augment de participants, amb 150 ponents i més de 200 empreses expositores, "amb presència també de la Catalunya Nord i del sud de França", ha afirmat el director del Fòrum Gastronòmic, Albert Labasitada. El mateix ha afegit que enguany es repetirà el Sopar Esperit Fòrum al restaurant Esperit Roca de Sant Julià de Ramis, quan tots els restaurants amb estrella Michelin de les comarques gironines oferiran un àpat conjunt.
Alhora, l'Espai Oli repeteix per segona edició amb el doble de referències d'oli d'oliva verge extra: en total, els assistents podran conèixer 45 referències catalanes i dues més de Grècia i Jaén. L'espai, de tast lliure amb fitxes tècniques explicatives de cada oli, comptarà amb un aroma bar. "Si un restaurant cuida el vi, el pa o el producte que ofereix, ha de cuidar també l'oli. I és aquí on ha de començar aquest canvi de mirada", ha reblat la sommelier Clara Antúnez, de La Gastronòmica.
Les experiències gastronòmiques que oferirà el Fòrum quedaran repartides en diferents barres, com la Gastronòmica, que permetrà la interacció entre ponent i públic a través de demostracions i show-cookings al voltant de l'escudella, de la mà de professionals de Ca l'Enric, Els Tinars, Divinum i Fonda Xesc.
Paral·lelament, la Barra Tradició serà l'espai d'homenatge al patrimoni històric gastronòmic del territori. Comptarà amb la presència de productes reconeguts amb el segell de qualitat Girona Excel·lent, marca que estrenarà espai propi: la Barra Girona Excel·lent. L'evolució d'aquest segell queda reflectida en el fet que, "en una dècada, ha passat de 31 productes als 137 actuals", ha explicat la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró.
Per la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Gemma Geis, el Fòrum és una manera de "fer costat al sector primari" i formar un ecosistema on divulgar el bon menjar, com la vedella de Girona. Aquest producte serà el protagonista del concurs per trobar el millor steak tartar, aquest any patrocinat per Girona Delícia, només amb concursants gironins i amb una dinàmica diferent d'anteriors edicions: "Es faran dos steaks: un de la carn que vulgui el participant i l'altre amb de vedella gironina Bencriada".
