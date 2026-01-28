Investigació
L'empordanesa Sílvia Osuna coordina dues xarxes doctorals internacionals sobre el disseny d’enzims a la UdG
La Universitat de Girona participa en tres xarxes doctorals
Els projectes, finançats pel programa Horizon Europe, permetran contractar investigadors predoctorals i reforçar la recerca en química verda i recursos hídrics
La Universitat de Girona s'ha incorporat a tres xarxes doctorals internacionals finançades per la Comissió Europea en el marc de la convocatòria Marie Skłodowska-Curie – Doctoral Networks del programa Horizon Europe. Les iniciatives, que han arrencat l'1 de gener de 2026, permetran contractar personal investigador predoctoral i reforçar el paper de la universitat en recerca sostenible i innovadora a escala europea.
Els tres projectes se centren en àmbits estratègics com la química sostenible, la biocatàlisi i la gestió intel·ligent dels recursos hídrics, i contribueixen als objectius del Pacte Verd Europeu. Dues de les xarxes, HaloVerse i Elegance, estan coordinades a la UdG per la investigadora castellonina Sílvia Osuna, de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC). El tercer projecte, i3WaterS, està liderat per Hèctor Monclús, investigador de LEQUIA – Institut de Medi Ambient.
Enzims per reduir la contaminació química
El projecte HaloVerse és una xarxa de doctorat conjunt (Joint Doctorate) amb una durada de 60 mesos, liderada per la Rijksuniversiteit Groningen. La iniciativa permetrà a la UdG contractar un investigador o investigadora predoctoral durant 48 mesos per desenvolupar una tesi doctoral.
El projecte aborda un dels grans reptes de la indústria química: reduir la contaminació associada als processos d'halogenació, àmpliament utilitzats en la fabricació de fàrmacs, agroquímics i productes químics fins. HaloVerse aposta per la biocatàlisi, utilitzant i dissenyant enzims capaços de substituir mètodes contaminants per processos més eficients i respectuosos amb el medi ambient.
Amb una clara orientació multidisciplinària, HaloVerse combina enzimologia, biologia computacional i enginyeria de processos industrials, connectant la recerca fonamental amb aplicacions reals en el sector productiu. El programa formarà 13 doctorands i doctorandes amb la participació de 10 institucions acadèmiques i 12 socis no acadèmics, garantint una forta transferència de coneixement i una alta ocupabilitat en el sector biotecnològic europeu.
Biocatàlisi basada en dades
La segona xarxa, Elegance, té una durada de 48 mesos i està liderada per la Danmarks Tekniske Universitet (DTU). En aquest cas, la UdG podrà contractar un investigador o investigadora predoctoral durant 36 mesos.
El projecte se centra en la biocatàlisi basada en dades com a eina clau per avançar cap a processos industrials més sostenibles. ELEGANCE vol superar l'anomenada "vall de la mort" entre la recerca bàsica i l'aplicada mitjançant la integració de metodologies experimentals i computacionals, com la ciència de dades i la intel·ligència artificial, per dissenyar enzims i bioprocessos més eficients.
Sistemes intel·ligents per a l'aigua potable
Finalment, el projecte i3WaterS, liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya i amb una durada de 48 mesos, aborda un repte global urgent: la gestió sostenible de l'aigua en un context de canvi climàtic. La xarxa permetrà a la UdG contractar un investigador o investigadora predoctoral durant 36 mesos i formar part d'un consorci de nou institucions.
El projecte desenvoluparà sistemes intel·ligents de suport a la decisió que integren dades, coneixement expert i tècniques avançades d'intel·ligència artificial per fer més robustos i fiables els sistemes de distribució d'aigua. Amb la formació de 15 doctorands i doctorandes en àmbits com la modelització, la monitorització de xarxes, la microbiologia i l'ètica, i3WaterS contribuirà a crear una nova generació de professionals preparats per millorar la resiliència de les infraestructures crítiques i avançar en els objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb l'aigua.
