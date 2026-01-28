Protesta
Els pagesos bloquegen la rotonda d'accés als túnels de Bracons per denunciar que la variant d'Olot "trinxa el territori"
Argumenten que l'obra va en contra de la majoria, mentre que els transportistes es queixen perquè tornen "a rebre" ells
Gerard Vilà
Una trentena de persones bloquegen des de les vuit del matí la rotonda d'accés als túnels de Bracons que uneix Osona amb la Garrotxa. Ho fan convocades per les entitats ecologistes i per Revolta Pagesa i Unió de Pagesos, en contra de la variant d'Olot i les Preses. Argumenten que l'obra "trinxa el territori" i fa malbé l'aqüífer. De fet, els manifestants assenyalen que aquesta infraestructura "va en contra de la majoria" i demanen que s'aturi el projecte "tal com està plantejat". En aquest sentit, el membre de Salvem les Valls i pagès, Moisès Maspujol, assenyala que estan disposats a asseure's a parlar d'un nou traçat, però que "en cap cas" poden acceptar l'actual. Per la seva banda, els transportistes es queixen perquè "tornen a rebre".
Nova protesta contra la variant d'Olot i les Preses (Garrotxa). L'associació Salvem les Valls, conjuntament amb els pagesos han tallat un dels nusos de confluència viària més important de la Garrotxa, la rotonda que dona accés als túnels de Bracons (C-37) i que enllaça amb la C-152 cap a Olot i la C-63 que porta cap a les Planes d'Hostoles. Els camions i els cotxes només podien passar cada hora, quan els manifestants obrien durant uns minuts el pas.
El president de Salvem les Valls i pagès, Moisès Maspujol, assenyala que el motiu del tall és mostrar al Govern que segueixen "dempeus" per combatre el que consideren que és una "aberració", el traçat actual de la variant d'Olot.
Maspujol explica que l'obra que està actualment projectada i que està previst que comenci aquest 2026 "no és res més que l'eix per enllaçar Vic, amb Olot i Figueres". "Ens ho poden vestir de variant, però és l'eix per connectar amb França", lamenta.
Des de Salvem les Valls proposen al Govern a "asseure's i negociar" perquè "el traçat que han triat és el pitjor de tots". Els pagesos i l'entitat Salvem les Valls asseguren que farà malbé l'aqüífer i això generarà un problema pel subministrament d'aigua de boca i pels agricultors i ramaders de la zona.
A més, Maspujol adverteix que "no soluciona el problema de mobilitat" i, per això, emplaça a les administracions a resoldre "un conflicte comarcal" que, considera, no necessita un eix viari com aquest. "Ells mateixos reconeixen que d'aquí 20 anys hi haurà més cotxes passant per l'avinguda Sant Jordi d'Olot. Després què farem, una altra variant?", es pregunta.
Mesures de control
Un dels problemes que més preocupa als pagesos i a les entitats contràries a la variant és que en els informes no s'ofereixen les mesures de control necessàries per assegurar que no es destruirà l'aqüífer. "Ens diuen que no passarà, però de garanties cap", lamenta Maspujol.
Tot i reconèixer que qualsevol altre plantejament portaria a retardar anys una solució, Maspujol aposta per fer-ho, ja que actualment "es parteix de zero". Per això, des dels sectors contraris demanen un pla de mobilitat comarcal i, per tant, ha de ser una carretera comarcal.
"El que hem de fer és treballar el mentrestant. Han d'assumir les conseqüències del que estan plantejant. Si la indústria càrnia té pressa, em sap molt greu, però nosaltres no en tenim cap", ha conclòs el president de Salvem les valls.
Queixes dels transportistes
Qui ha tornat a rebre amb resignació la protesta dels pagesos han estat els transportistes, que carreguen per ser el col·lectiu "que torna a rebre". El president de la CETCAT, Eduard Ayach, lamenta que no sàpiguen quants dies porten aquest 2026 sense poder circular amb normalitat.
Ayach considera que la variant és "necessària" i lamenta que cada vegada que algú vol reivindicar alguna cosa "es talli una carretera". "No podem treballar així", assenyala.
