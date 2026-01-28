Successos
Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
Els Mossos d'Esquadra arresten tres dels lladres a Llagostera, els vinculen amb cinc casos i mantenen la investigació oberta
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Llagostera tres membres d'una banda de lladres encaputxats després de l’assalt violent a una casa de Mont-ras, comès la nit de dilluns. L’avís de les víctimes va activar un dispositiu policial que va permetre enxampar els assaltants, a qui es vincula també amb quatre robatoris violents més al Baix Empordà. Els robatoris que de moment, els investigadors els atribueixen han tingut lloc a Begur, Pals, Calella de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Mont-ras.
Tres encaputxats van entrar en un habitatge situat a l’entrada del municipi, tocant a la carretera de Palafrugell, on van lligar un matrimoni d’edat avançada i els van amenaçar per aconseguir diners i objectes de valor.
Aquest cas s’emmarca en una cadena de robatoris amb un patró similar: lladres encaputxats que accedeixen als domicilis, immobilitzen les víctimes -gent gran- i les intimiden per endur-se diners i joies.
La investigació, que ha durat diverses setmanes, l'han portada l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) que ja estaven sobre la pista dels lladres -després d'haver pentinat imatges de càmeres de vigilància, parlat amb testimonis, entre altres- i els tenien controlats quan es va produir el cas de Mont-ras.
Agents de l'AIC i de l'Unitat d'Investigació de la Bisbal van muntar un dispositiu i van arrestar tres dels lladres aquest dimarts a Llagostera, poques hores després dels fets de Mont-ras. Segons confirma el cos policial, els acusen de cinc robatoris violents comesos en domicilis del Baix Empordà les últimes setmanes.
Busquen un lladre més
La investigació que lidera l’Àrea d’Investigació Criminal i es manté oberta per acabar d'aclarir els fets - que ja sumen almenys cinc des de finals de l’any passat- , de quants delictes són responsables i no es descarten noves detencions, ja que seria un grup d'almenys quatre persones i faltaria un cinquè integrant de la banda.
Els detinguts encara es troben a comissaria i en les pròximes hores passaran a disposició judicial als jutjats de la Bisbal d'Empordà.
Fets investigats
Entre els fets investigats hi ha l’assalt de dimecres 14 de gener a Sant Feliu de Guíxols —a la zona propera al club nàutic—, on els lladres van lligar el propietari i van fugir amb diners, joies i un telèfon mòbil.
També consta l’assalt de Colomers, el dimecres 7 de gener, quan uns lladres armats amb una pistola van lligar el cap de família, un empresari, i li van exigir fins a 30.000 euros. Aquest cas podria no estar relacionat amb els mateixos assaltants, però s'està indagant. També es va produir un altre assalt violent el de dimarts 13 de gener a Calella de Palafrugell, on una dona d’edat avançada va ser lligada i amenaçada. En tots els casos, els lladres van aconseguir emportar-se diners, joies i objectes de valor.
Arran d’aquesta successió de fets, els Mossos havien reforçat els darrers dies el patrullatge al Baix Empordà, especialment en torns de tarda i nit, amb més presència d’unitats de l’ARRO.
