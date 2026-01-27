Caos a Rodalies
Usuaris de Rodalies es passen al cotxe després del caos ferroviari: "Prefereixo agafar un embús que agafar un tren"
Alguns dels afectats a les comarques gironines formen un col·lectiu per reclamar millores
Aleix Freixas
Alguns dels usuaris que agafaven el tren a les comarques gironines per anar a treballar a Barcelona han decidit passar a fer servir el cotxe després d'aquesta última setmana de retards constants. Una d'elles és Maria Ferrer, qui agafava el tren a l'estació de Sils (Selva) tres dies a la setmana, perquè els altres dos fa teletreball. "Prefereixo agafar un embús a les rondes que no pas agafar un tren", explicava a l'ACN aquest dimarts al matí. Ferrer ha aprofitat el viatge per portar dues persones més amb qui havia contactat per un grup de WhatsApp que tenen diversos usuaris de la demarcació de Girona des de fa temps. Ara, volen constituir-se com un col·lectiu i estan en contacte amb altres plataformes per "reclamar millores" en el servei.
Són dos quarts de set del matí i a l'estació de trens de Sils hi torna a regnar una situació de caos, que s'ha convertit en habitual en els últims dies. Diversos usuaris es troben que el primer tren previst no ha passat i els informadors els comuniquen que no saben a quina hora passarà el pròxim. Això genera incertesa entre els usuaris que no saben si agafar el bus que surt des de l'ajuntament, demanar teletreball a la feina o confiar que podran agafar el següent.
A la mateixa hora, la Maria Ferrer arriba amb el seu cotxe a l'estació. Ella era una usuària habitual de la línia R11, però després de tot l'enrenou de l'última setmana ha decidit canviar al cotxe. "No pots refiar-te de la informació, ahir deien que hi hauria normalitat i ja veus que no n'hi ha", explica la usuària. Per això assegura que està "cansada" d'esperar a l'andana sense tenir la garantia que el tren que passi la portarà fins a la seva destinació. "A vegades puges al tren i al cap de poc has de tornar a baixar i et quedes tirada sense arribar a la feina", apunta Ferrer.
Ella no és l'única que ha decidit canviar de transport. De fet, avui portarà dues persones més que van cap a Barcelona a treballar i han d'arribar-hi a les vuit del matí. Amb una d'elles va parlar-hi el dia abans per WhatsApp i ja van quedar enteses. L'altra s'hi ha afegit aquest mateix matí en veure que la circulació no era la prevista. Maria Ferrer explica que des de fa temps hi ha un grup de WhatsApp d'usuaris de la línia R11. Ella ofereix el seu cotxe en aquest grup per si a algú li interessa afegir-se.
Maria Ferrer explica que en els últims dies ha vist que hi ha "més trànsit" per entrar a la capital catalana, però que prefereix això que no pas confiar en el tren. "Potser hauré de sortir abans de casa, però tinc la seguretat que acabaré arribant a l'hora", explica l'afectada per la situació de Rodalies. De fet, ella afirma que és "afortunada" perquè a la feina són "comprensius" amb la situació i té un horari que li permet una entrada flexible. Tot i això, considera que cal resoldre la situació i garantir una circulació fiable de trens.
És per això que des del grup de WhatsApp d'usuaris de Rodalies ja treballen per convertir-se en un col·lectiu i s'han posat en contacte amb altres plataformes d'usuaris de tren. Maria Ferrer explica que volen reclamar "millores en el servei" i pressionar les administracions per desencallar la situació. Mentrestant, ella i altres persones seguiran agafant el cotxe per anar a treballar a Barcelona.
