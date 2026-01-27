Crisi de Rodalies
La Diputació de Girona demana la dimissió de Paneque i Puente per "negligència" en la gestió de la crisi de Rodalies
La moció presentada per la CUP rep el suport de Junts i ERC, el vot en contra del PSC i l'abstenció dels independents
La Diputació de Girona ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i de ministre de Transports, Óscar Puente, per "negligència" i "mala gestió" de la crisi de Rodalies. La moció presentada per la CUP-Som Poble ha rebut el suport dels grups de l'equip de govern (Junts i ERC), el vot en contra del PSC i l'abstenció d'Independents de la Selva i Tots per l'Empordà. El text que ha tirat endavant demana "l'assumpció de responsabilitats al més alt nivell" de Generalitat i govern espanyol "per la manca de previsió, coordinació i informació cap als usuaris, així com la incapacitat de donar una resposta política i operativa contundent davant el col·lapse del servei".
El ple de la Diputació de Girona, que ha tingut lloc aquest dimarts, ha aprovat la moció presentada per la CUP-Som poble arran del caos al servei ferroviari durant la darrera setmana. "Després del tràgic accident de Gelida s'ha aturat el servei durant dies sencers, amb una comunicació i una informació als usuaris del tot deficient", exposa el text, que afegeix que les incidències a les vies "no han parat succeir-se" i també ha tingut repercussió a les comarques gironines amb el tall de l'R1.
"Aquests fets han contribuït a generar i agreujar encara més la desconfiança cap a un servei que és totalment essencial", recull la moció. Segons el text, el caos ferroviari "no és un fet puntual, sinó el fruit d'anys de desinversió i de promeses buides per part del govern de l'estat espanyol, d'un infrafinançament crònic que ha provocat que les infraestructures ferroviàries de Catalunya es trobin descuidades i amb un servei molt deficient des de fa dècades".
"Negligència any rere any"
La moció acusa tant Estat com Generalitat de "negligència any rere any" perquè no s'han executat inversions previstes i s'ha acordat un traspàs "per xutar la pilota endavant, amb acords enganyosos i promeses buides".
"En aquesta situació de crisi, i amb la necessitat imperiosa de comptar amb trens segurs i fiables, és imprescindible assenyalar responsabilitats i reclamar solucions reals, que només poden ser creïbles a partir d'un traspàs total i real de la infraestructura i el servei a mans catalanes", afegeix la moció.
La moció que ha prosperat recull com a punts d'acord demanar "l'assumpció de responsabilitats al més alt nivell" de la conselleria i el ministeri "per la mala gestió" i per "la incapacitat" de donar una resposta "política i operativa contundent davant del col·lapse del servei".
També han resolt "denunciar públicament la manca d'inversió i les promeses reiteradament incomplertes per part de l'Estat envers el sistema de Rodalies de Catalunya" i exigir que es faci una auditoria externa independent per avaluar "l'estat real" de les infraestructures ferroviàries.
Per majoria, el ple també exigent el traspàs integral del servei de Rodalies, acompanyat dels recursos econòmics necessaris i "imprescindibles per fer front a la urgència actual".
Finalment, la corporació també dona suport a la mobilització ciutadana convocada i dona "el més sentit condol" pel treballador que va perdre la vida a l'accident de Gelida i expressa solidaritat amb els ferits i també amb els afectats "pels retards, cancel·lacions i la deixadesa del servei de Rodalies durant els darrers dies".
