Reprenen la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona limitant-ne la velocitat al punt del despreniment

L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta dues urbanitzacions però no ha arribat fins a la via

Un tren de Mitjana Distància circula a menor velocitat pel tram de Caldes de Malavella on hi ha perill d'esllavissada.

Un tren de Mitjana Distància circula a menor velocitat pel tram de Caldes de Malavella on hi ha perill d'esllavissada. / Aleix Freixas

ACN

Girona

Renfe ha reprès la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona limitant la velocitat dels combois al punt del despreniment. L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta les urbanitzacions de Can Solà Gros I i II, però no ha arribat a les vies. Després d'inspeccionar-ho, els tècnics d'Adif han conclòs que la circulació dels combois es podia reprendre; això sí, limitant la velocitat.

L'avís del despreniment s'ha rebut a tres quarts d'una del migdia per part d'un veí de Caldes. La Policia Local, que ha acordonat el punt, ha fet un reportatge fotogràfic i ha alertat l'administrador d'infraestructures. Per precaució, mentre s'esperaven els resultats de la revisió d'urgència, s'ha suspès una estona la circulació.

TEMES

