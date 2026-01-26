Mobilitat
Reprenen la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona limitant-ne la velocitat al punt del despreniment
L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta dues urbanitzacions però no ha arribat fins a la via
Renfe ha reprès la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona limitant la velocitat dels combois al punt del despreniment. L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta les urbanitzacions de Can Solà Gros I i II, però no ha arribat a les vies. Després d'inspeccionar-ho, els tècnics d'Adif han conclòs que la circulació dels combois es podia reprendre; això sí, limitant la velocitat.
L'avís del despreniment s'ha rebut a tres quarts d'una del migdia per part d'un veí de Caldes. La Policia Local, que ha acordonat el punt, ha fet un reportatge fotogràfic i ha alertat l'administrador d'infraestructures. Per precaució, mentre s'esperaven els resultats de la revisió d'urgència, s'ha suspès una estona la circulació.
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
- EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués