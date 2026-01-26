Mobilitat
Interrompuda la circulació entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via
Tècnics d’Adif es desplacen al lloc per fer una revisió tècnica
La circulació ferroviària està interrompuda entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via, segons ha informat Adif, que ha enviat operaris al lloc de la incidència per fer la revisió tècnica corresponent. El tall s’ha fet a petició de la policia local i afecta la línia R11, que arriben fins a Portbou i on ja hi ha trams que es fan amb servei alternatiu d’autobús, com ara el de Blanes-Maçanet i el de Figueres-Portbou.
D'altra banda, la circulació ferroviària s'ha suspès durant una estona per un incendi de vegetació proper a les vies a Cubelles. Adif ha informat del tall cap a tres quarts d'una del migdia i de la represa una hora més tard. Fonts dels Bombers de la Generalitat han indicat que l'incendi s'ha produït a l'altura del número 168 de l'avinguda Onze de Setembre de Cubelles i hi ha destinat una dotació. Un cop extingit el foc i revisada la infraestructura, els tens han tornat a circular.
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya