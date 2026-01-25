Aquestes són les millors pastisseries de les comarques gironines
Tornés i Gil reben la Fava d'Or com a millors establiments de la zona de Girona i del Pirineu, respectivament
Set pastisseries gironines més se situen entre les cinquanta millors de Catalunya
Les pastisseries Tornés de Girona i Gil de Llívia han estat reconegudes amb la Fava d'Or com a millors pastisseries de la zona de Girona i dels Pirineus, respectivament, en la setena edició dels guardons Fava de Cacau, que s'han lliurat aquest cap de setmana a Sant Vicenç dels Horts. Aquests premis, els més prestigiosos del sector a Catalunya, també han atorgat la Fava de Cacau a les cinquanta millors pastisseries catalanes, entre les quals n'hi ha nou de gironines: a més de Tornés i Gil (que també té locals a Alp i Puigcerdà), hi són Sans, de La Bisbal d’Empordà; Ferrer, d'Olot; Gou, de Palafrugell; La menuda i LaSAL, de Banyoles; La Postreria, de Roses; i Maison Marcel, de Sant Feliu de Guíxols.
"Orgullosos de seguir sent una de les 50 millors pastisseries de Catalunya i de compartir aquest reconeixement amb tantes pastisseries que estimen l’ofici i la qualitat", han expressat aquest diumenge els responsables de la pastisseria Tornés de Girona a través de les xarxes socials. "Gràcies a tots els clients que ho feu possible dia rere dia. Gràcies a l’equip que rema amb nosaltres amb passió i compromís, i gràcies a tothom que aposta per una pastisseria artesana i de qualitat. Seguirem treballant per donar-vos el millor producte possible, amb compromís i amor", han afegit.
Els responsables de La Postreria de Roses també s'han mostrat a les xarxes "agraïts de poder tornar-ne a formar part i recollir, per segon any consecutiu, el premi Fava de Cacau a una de les cinquanta millors pastisseries de Catalunya".
Laura Ortega, de La menuda de Banyoles, també explicava a les xarxes que "un any més ens han premiat amb el guardó Fava de Cacau com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Ahir estava rodejada de gent a la que admiro molt, gent que m’ha ensenyat molt, companys de feina que s’han convertit en amics i d’un públic que estima la pastisseria. Em sento tant afortunada de poder viure-ho que només puc donar les gràcies. Aquest premi és compartit: per tot l’equip, per tots els clients que confien en nosaltres, per tots els pastissers que obren cada dia la persiana amb esforç i orgull, per tota la família que ens dóna suport i per tothom que aposta per una pastisseria artesana i de qualitat!".
I els responsables de Maison Marcel, de Sant Feliu de Guíxols, declaraven que "aquest tipus de reconeixements fan il·lusió, però sobretot ens recorden per què fem el que fem cada dia: treballar amb respecte pel producte, pel temps i per les persones. Gràcies a l’equip, als proveïdors i a tots els que passeu per Maison Marcel i en formeu part".
Els premis Fava de Cacau també han distingit la Magma BakeryLab, de Barcelona, com la pastisseria més innovadora, i Dolços Alemany 1912, d’Amposta, com la de major valor històric. Aquest any s'ha estrenat a més el premi Fava d’Or de les Pastisseries, en el qual hi ha hagut un triple empat entre Morreig i Carrió de Barcelona i L’Obrador del Vendrell.
El jurat dels premis, coordinat per Marc Balaguer, està integrat per professorat de pastisseria, periodistes de gastronomia i pastissers i pastisseres que no disposen de cap establiment en propietat perquè exerceixen el seu ofici en restaurants, acadèmies o altres institucions. El nou premi Fava d'Or de les Pastisseries, en canvi, es decideix a partir dels vots individuals de cada pastisseria inclosa en el llistat de les 50 millors de Catalunya.
L'acte de lliurament d'aquests premis forma part del programa de la Mostra Internacional de Pastisseria que se celebra a Sant Vicenç dels Horts i que aquest cap de setmana ha viscut la novena edició.
