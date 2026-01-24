Les previsions es compleixen: nevades intenses al Ripollès i a la Cerdanya
Així mateix, també s'han vist volves de neu a les zones més altes de la Garrotxa, mentre la Selva es manté en alerta
Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya sobre possibles nevades s'han complert, i aquest dissabte al matí està nevant intensament en diverses zones del Ripollès i la Cerdanya. També a les zones més elevades de la Garrotxa, com a Bracons; mentre que la comarca de la Selva, especialment el Montseny, també s’ha emblanquinat i es manté en alerta. A l'Alt Empordà també es manté en avís per nevades.
Protecció Civil ha activat el pla Neucat davant la previsió de nevades que afectaran gairebé tot el nord-est de Catalunya, excepte les comarques del Gironès, Pla de l’Estany i Baix Empordà. Es preveu una cota de neu entre els 600 i 700 metres, que podria baixar puntualment als 300-400 metres. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha alertat que les nevades podrien acumular més de cinc centímetres de neu per sobre dels 700 metres.
A partir del migdia i fins a mitja tarda, les nevades més intenses es concentraran principalment a l'Alt Empordà, amb una cota de neu entre 600 i 700 metres, que podria baixar puntualment fins als 300-400 metres.
Precisament, aquesta situació de nevades ha portat a Protecció Civil a enviar un ES-Alert al Ripollès i la Cerdanya per demanar la restricció de la mobilitat per nevades. Per això demana limitar la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris, equipar el vehicle i consultar l’estat de les carreteres.
Aquesta situació de temporal de neu que ha portat el temporal Ingrid ja es fa present a diversos indrets com Puigcerdà, Molló, Camprodon, Ribes de Freser, Vilallonga de Ter i Das, entre altres zones del Pirineu.
Arran de les nevades és obligatori anar amb cadenes per la Collada de Tosses i pel tram d'N-260 entre els municipis de Riudarura i Vallfonga del RIpollès. També hi tenen prohibit el pas els camions.
Segons l'observatori local de Puigcerdà, a les dotze del migdia la capital cerdana ja acumulava 5 centímetres de neu. A Camprodon, el gruix també és considerable, i a la zona més baixa del poble ja s'ha pogut veure alguna llevaneus.
A Vilallonga de Ter, a més de 1.000 metres, a les dotze del migdia ja hi havia 13 centímetres de neu al centre del poble.
A Molló, l’alcalde Pep Coma ha informat a les xarxes socials que a la una del migdia ja es registraven 23 centímetres de neu, destacant que "de moment és la nevada més intensa d’aquest hivern".
Vent i Pluja
A banda de les nevades, el Meteocat ha posat en alerta l'Alt i el Baix Empordà per fortes ventades, amb ratxes que podrien superar els 90 km/h. El grau de perill és de 3 sobre 6. De moment no se n'han registrat.
Finalment, a l'Alt Empordà, les fortes precipitacions podrien provocar acumulacions importants de pluja. Després del temporal Harry, el temporal Ingrid ha activat l'alerta per acumulació de pluja, amb la previsió que es puguin acumular fins a 100 litres per metre quadrat en mitja hora. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per acumulació de pluja des d'aquest dissabte fins a la una de la nit de diumenge.
Cal recordar que aquesta setmana, especialment dimarts, el temporal Harry va impactar amb força les comarques gironines, deixant registres de pluja superiors als 200 litres i afectacions a la Costa Brava pel fort temporal. Aquest dissabte, molts d’aquests indrets continuen patint les conseqüències, amb pluja que cau sobre el terreny ja saturat per la forta llevantada.
