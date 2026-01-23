Rodalies
Els usuaris de Rodalies celebren la represa del servei, però en desconfien per la falta d'informació
El primer tren previst a Girona s'ha cancel·lat, però la resta han sortit amb normalitat, llevat d'algun retard
Gerard Vilà
Satisfacció entre els usuaris de Rodalies de les comarques gironines després de la represa del servei. Tot i que a primera hora eren pocs els qui voltaven per l'estació de trens de Girona, la tornada progressiva a la normalitat ha fet que l'afluència de passatgers anés incrementant amb el pas de les hores. La represa del servei, però, no ha estalviat crítiques per part d'uns usuaris que es consideren "víctimes", especialment per la falta d'informació. Això, sumat a la cancel·lació del primer tren previst per les 6:14h ha fet incrementar la desconfiança dels passatgers. L'Antoni Miquel Ortiz ha de desplaçar-se a Barcelona i celebra que aquest divendres ho ha pogut fer "tot i que amb retard". "Avui va tard, però almenys hi anem", diu.
A dos quarts de set del matí d'aquest divendres ha sortit el primer tren de Rodalies de Girona, després de l'aturada del servei. Ho ha fet en direcció a l'Hospitalet de Llobregat. Un quart d'hora abans, però, estava previst que un altre comboi s'aturés a l'estació provinent de Figueres i amb destinació a Barcelona, però no ho ha fet i el tren s'ha cancel·lat. En saber-ho, els pocs usuaris que hi havia a primera hora al vestíbul s'han alertat, perquè tampoc apareixia informació a les pantalles que hi ha repartides.
Finalment, però, el servei de Rodalies i Mitjana Distància s'ha reprès amb certa normalitat, llevat d'alguns retards, que voltaven els 30 minuts. Això ha tranquil·litzat i satisfet als usuaris que, però, desconfien que "s'hagi tornat a la normalitat".
L'Ana Gracia és una estudiant d'Infermeria de la UdG, que està fent les pràctiques a Figueres, amb tres companyes de classe. Ella és de Valladolid i no té cotxe a Girona, per tant, el tren és "imprescindible" per a ella.
"Altres dies hem anat amb l'AVE, però anàvem amb por perquè no sabíem si podrem tornar. A més, som de fora i per tornar a casa estem buscant alternatives com bus o un vol per tornar a casa, perquè ja no ens en fiem del tren", assenyala.
Qui tampoc veu clar que hagi tornat totalment a la normalitat és la Lorena Godoy. Ella viu a Girona i treballa al Masnou. Per anar-hi ha d'agafar el tren d'un quart de set i baixar al Clot i d'allà un altre Rodalies fins a la seva destinació. Godoy diu que està "contenta" per la represa del servei, però lamenta que el seu primer tren ja s'ha cancel·lat i arribarà tard a la feina.
"Hi ha molta gent que per circumstàncies de la vida tenim la feina lluny de casa. Aquests últims dies no hi he pogut anar. Avui sembla que arribaré, però l'ansietat que genera no poder-se presentar a la feina és molt gran i no hi ha ningú que t'informi", remarca.
El cas de l'Anton Miquel Ortiz és similar al de la Lorena. Ell ha d'anar a Barcelona cada dia i té un abonament de Mitjana Distància. Fa dos dies, en una entrevista amb l'ACN lamentava que no podria anar fins al seu destí. Aquest divendres celebra que, amb retard, podrà arribar-hi. "No hi ha informació, tot són reunions i ningú diu res", critica Ortiz.
Ho noten els comerços
Els inconvenients de l'aturada del servei, però, no només ho noten els passatgers, sinó que també repercuteix als comerços de l'estació de Girona. La Gina Garmendia treballa al quiosc que hi ha al costat del bar i assenyala que les vendes han baixat perquè l'afluència de passatgers també se n'ha ressentit.
A més, Garmendia explica que molts usuaris li acaben preguntant a ella sobre horaris i informació dels trens perquè "molts van perduts". "Aquests dies em preguntaven si sabia alguna cosa dels trens i els deia que de moment estava suspès", ha explicat.
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
- El pantà de Darnius-Boadella supera el 90%, el màxim des del 2020