Successos
La circulació de la línia R1 de Rodalies, interrompuda per un despreniment de terres entre Maçanet i Blanes
La línia s'interromp el dia que Rodalies ha reprès el servei arreu de Catalunya
La línia de Rodalies R1 s'ha hagut d'interrompre aquest divendres a la tarda entre Maçanet-Massanes i Blanes per un despreniment de terres detectat en aquest tram, el dia que s'ha reprès el servei arreu de Catalunya després de dos dies aturat per l'accident mortal de Gelida a causa de l'esfondrament d'un mur. Renfe ha indicat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram interromput i indica que la circulació entre Hospitalet de Llobregat i Blanes es manté amb una freqüència de dos trens per hora i sentit.
En aquest mateix tram de ja s’hi havia produït la caiguda d’una roca que va fer descarrilar un tren tot just uns minuts abans que es produís l’accident de Gelida la nit de dimarts.
"No podem jugar a la ruleta russa"
El nou tall de l'R1 demostra que les reticències dels maquinistes a l'hora de reprendre el servei després de dos dies interromput per l'accident mortal de Gelida "no són cap capritx", segons han explicat a l'ACN fonts del sindicat majoritari entre el col·lectiu. El nou incident "reafirma" la necessitat de revisar "molt bé" la xarxa i explicita que les peticions del sector són necessàries. "No podem jugar a la ruleta russa", han afirmat les mateixes fonts. Des d'un altre sindicat, amb menys representació entre els maquinistes, són crítics també amb Semaf, perquè creuen que les mesures preses per l'empresa a proposta de la formació majoritària "són insuficients".
Fonts d'aquest altre sindicat menor alerten, així, que les exploracions preventives poden comprovar l'estat de la infraestructura, però no si els terrenys que hi ha al voltant de la via són ferms, o si en algun moment hi haurà una esllavissada, tal com ha passat entre Maçanet-Massanes i Blanes aquest divendres a la tarda.
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
- El pantà de Darnius-Boadella supera el 90%, el màxim des del 2020