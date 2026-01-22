Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Segon dia sense Rodalies: "He hagut d'agafar l'AVE fins a Figueres; no podem estar tants dies sense anar a classe"

Entre la crítica i la comprensió, els usuaris de l'estació de Girona busquen alternatives per anar a la feina o a classe

Les pantalles anuncien que no hi ha servei de Rodalies.

Les pantalles anuncien que no hi ha servei de Rodalies. / Maria Garcia

Maria Garcia

Girona

Els usuaris de l'estació de Girona busquen alternatives per anar a la feina o a classe, en el segon dia sense servei de Rodalies. Aquest dijous hi havia poca afluència de viatgers, ja que la majoria sabia que no hi havia trens. Hi ha usuaris com la Lola que han optat per agafar l'AVE per arribar a Figueres, on estudia. "Molts companys ahir no van poder anar a classe i avui tampoc, no podem estar tants de dies sense assistir-hi", critica. D'altres passatgers, com en Nelson, lamenta que aquest dijous no deixen agafar l'AVE amb l'abonament de Rodalies i han de tornar a pagar el bitllet. Tot i la manca de trens, viatgers com la Selena comprenen la suspensió del servei perquè "és més important prevenir accidents".

"Interromput el servei de Rodalies". És el missatge que apareix a les pantalles de l'estació de Girona en el segon dia sense trens. Les escales que porten a les vies estan totes tancades amb cintes i a les taquilles també hi ha cartells informant que estan "fora de servei".

Nelson Aguilar: "Ens diuen que està malament la línia i que no saben quan es restablirà el servei"

Nelson Aguilar: "Ens diuen que està malament la línia i que no saben quan es restablirà el servei"

Aquest dijous pocs usuaris s'han acostat fins a l'estació, ja que la majoria sabia que no podrien agafar el seu transport habitual. Hi ha passatgers com en Nelson Aguilar que lamenten que no tenen cotxe i no saben com arribaran a la feina. Ell treballa en el sector de la construcció a Figueres. "Ens diuen que està malament la línia i que no saben quan es restablirà el servei", indica.

Aguilar lamenta que aquest dimecres els deixaven pujar a l'AVE amb l'abonament de Rodalies, però que aquest dijous no li han permès. "No entenc que si tinc abonament, ens facin pagar un altre bitllet mentre solucionen el problema. No guanyem tants diners com per anar pagant el doble", critica.

Lola Soler: "Tinc amics que ahir no van poder anar a classe i avui tampoc podran"

Lola Soler: "Tinc amics que ahir no van poder anar a classe i avui tampoc podran"

També la Lola Soler sol agafar tren entre Girona i Figueres, perquè estudia a la capital de l'Alt Empordà. "Tinc amics que ahir no van poder anar a classe i avui tampoc podran. No podem estar setmanes sense assistir-hi", es queixa. Aquest dimecres es va trobar que no tenia com tornar a casa perquè es va suspendre el servei, i va haver de demanar-li al seu pare que l'anés a buscar.

Selena Horvat: "És un problema gros, perquè no sé si haig de cancel·lar les classes, o si podré arribar-hi ni quan"

Selena Horvat: "És un problema gros, perquè no sé si haig de cancel·lar les classes, o si podré arribar-hi ni quan"

Tampoc troba alternativa la usuària Selena Horvat que és professora de dansa, i fa classes tant a la capital catalana com a Figueres. Aquest dijous ha d'anar a l'Alt Empordà, però no sap com ho farà. "És un problema gros, perquè no sé si haig de cancel·lar les classes, o si podré arribar-hi ni quan". Horvat es mostra comprensiva "perquè s'han de prevenir els accidents", però no entén que no hagin habilitat més autobusos perquè els ciutadans puguin anar a treballar.

Passatgers a l'estació de Girona, aquest dijous.

Passatgers a l'estació de Girona, aquest dijous. / Maria Garcia

"Sempre hi ha problemes quan plou"

Un altre viatger afectat per la manca de servei és Asier Rodríguez, que estudia a Barcelona i cada dia agafa l'R11 entre Girona i l'estació de Sants. "Sempre hi ha problemes quan plou, però ara m'he sentit una mica en perill veient el que està passant a Catalunya", admet.

Rodríguez indica que ha intentat convalidar el bitllet de Rodalies, però li han dit que no queden places. "Segurament l'única manera d'arribar a Barcelona sigui agafar un autobús, però diuen que estan caríssims".

