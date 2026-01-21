Localitzen el cos de l'home arrossegat per la riera a Palau-sator

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els bombers a la riera. / Bombers

ACN

Palau-Sator

Els Bombers han localitzat el cos d'un home a l'interior del cotxe que ahir va arrossegar la riera Nova a Palau-sator al Baix Empordà. De moment el cos no s'ha identificat, per bé que tot apunta que seria el conductor desaparegut. Cap a dos quarts de nou de la nit s'ha trobat el vehicle en una zona d'accés difícil i ha calgut esperar que baixés el volum de la riera, molt crescuda per les pluges de tot el dia, per poder revisar l'interior. El dispositiu de recerca que s'ha mantingut a la zona ha seguit inspeccionant el riu mentre baixava el volum d'aigua, i amb la disminució del cabal el sostre del vehicle ha quedat a la vista. Al matí, les condicions d'alçada i velocitat de l'aigua han obligat a aturar la recerca per terra.

