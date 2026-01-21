NECROLÒGIQUES
Localitzen el cos de l'home arrossegat per la riera a Palau-sator
EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: rius desbordats, classes suspeses i tota una comarca en alerta
ACN
Palau-Sator
Els Bombers han localitzat el cos d'un home a l'interior del cotxe que ahir va arrossegar la riera Nova a Palau-sator al Baix Empordà. De moment el cos no s'ha identificat, per bé que tot apunta que seria el conductor desaparegut. Cap a dos quarts de nou de la nit s'ha trobat el vehicle en una zona d'accés difícil i ha calgut esperar que baixés el volum de la riera, molt crescuda per les pluges de tot el dia, per poder revisar l'interior. El dispositiu de recerca que s'ha mantingut a la zona ha seguit inspeccionant el riu mentre baixava el volum d'aigua, i amb la disminució del cabal el sostre del vehicle ha quedat a la vista. Al matí, les condicions d'alçada i velocitat de l'aigua han obligat a aturar la recerca per terra.
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: rius desbordats, classes suspeses i tota una comarca en alerta
- L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
- Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La Muga es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries