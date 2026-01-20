Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
L’alcalde justifica la mesura per la "incertesa" sobre l’evolució del temporal i s’habilita el Palau Firal com a espai d’acollida
L’Ajuntament de Girona recomana que els comerços situats a prop del riu Onyar tanquin de manera preventiva i que els veïns que viuen en baixos pugin a plantes superiors o, si cal, es desplacin al Palau Firal, que s’ha habilitat com a espai d’acollida pels efectes del temporal.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat aquest dimarts que la decisió s’ha pres per la situació d’“incertesa” provocada per l’evolució de la llevantada i el creixement del cabal del riu. “Hi ha una situació d’incertesa sobre el que pot passar en les properes hores i, davant d’això, entenem que el millor és prevenir”, ha afirmat.
També s’ha anunciat una campanya d’informació a les zones del Carme–Vista Alegre, Barri Vell, Rambla i Mercadal que són les afectades per la recomanació.
En paral·lel, el Palau Firal s’ha habilitat com a espai d’acollida. “Per a la gent que no tingui un altre habitatge o no tingui la possibilitat de pujar a un lloc més alt, tindrà un lloc on anar”, ha indicat l’alcalde, que també ha recordat que servirà per reforçar els recursos per a persones sense llar.
Tancament dels serveis municipals
Salellas ha detallat que s’han activat tots els serveis municipals i la Policia Municipal i que s’està desplaçant material com tanques per si cal fer talls de carrers. A més, s’ha decidit tancar l’atenció al públic als equipaments municipals situats a les zones potencialment inundables. “No té sentit que nosaltres fomentem la mobilitat en una situació d’emergència”, ha justificat.
El batlle també ha recordat en roda de premsa que el consistori va començar a activar mesures preventives ja la setmana passada, com la neteja de fulles i embornals. “Tot això creiem que ha tingut una afectació positiva perquè la situació d’aquestes últimes 24 hores a nivell de mobilitat general ha sigut bona a la ciutat”, ha remarcat.
L’Ajuntament de Girona ha celebrat la reunió del Comitè d’Emergències a la Sala de Junta de Govern Local per analitzar la situació i els efectes de la llevantada. A la trobada hi han participat, a banda de l’alcalde i diversos regidors, membres de la Policia Municipal de Girona, els Bombers, Protecció Civil de Girona i tècnics municipals. En aquesta ocasió, també hi han assistit representants de l’Agència Catalana de l’Aigua. Salellas ha destacat que han "analitzat la situació de l’Onyar i també les previsions que tenen l’ACA i el Servei Meteorològic de Catalunya per a les properes hores”, ha dit.
Reduir la mobilitat
L’alcalde ha fet una crida clara a la població perquè redueixi al màxim la mobilitat. “Avui és un dia perquè la gent no faci res, en la mesura que pugui, que es quedi a casa i deixi passar la pluja, sobretot si no es troba en uns baixos”, ha insistit.
Pel que fa al cabal del riu, l’alcalde ha explicat que l’Onyar es troba al voltant dels 370 metres cúbics per segon, amb un llindar de risc situat als 500. “Segurament creixerà més l’Onyar i el que no sabem és, en funció de la intensitat de la pluja i d’on caigui, què pot acabar passant”, ha advertit.
Sobre el riu Ter, Salellas ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat. “Ara mateix pel Ter no hem de patir. Hi ha molt més marge de creixement que a l’Onyar”, ha afirmat, tot i admetre que hi pot haver punts concrets afectats.
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, i el tinent d’alcalde Quim Ayats també han defensat les mesures preventives adoptades. Geis ha assegurat que “cal ser previsors” davant la situació d’incertesa.
Per la seva banda, Ayats ha remarcat que al Comitè d’Emergències hi havia representants de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i dels Mossos d’Esquadra, i no només de l’Ajuntament de Girona, i ha subratllat que la decisió és “compartida”.
Rescat d'un sensellar
A primera hora d’aquest matí, els Bombers i la Policia Municipal de Girona d'altra banda han dut a terme un rescat al pont de l’Aigua. Una persona sense llar que dormia a la zona del riu ha quedat atrapada i ha necessitat ajuda per sortir de l’aigua. Uns veïns que havien vist el perill han avisat els serveis d’emergències i l’han ajudat a sortir. Posteriorment, la persona ha rebut l’acompanyament necessari dels serveis socials i de l’atenció municipal.
