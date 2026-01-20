Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llevantada

Circulació interrompuda a l'RG1 i R11 entre de Caldes de Malavella i Girona per la caiguda d'un arbre a les vies

Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes

Tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

Tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu. / Empordà

ACN

Girona

La circulació de trens està interrompuda a l'RG1 i l'R11 entre Caldes de Malavella i Girona per la caiguda d'un arbre a les vies a causa de la llevantada. També hi ha demores de més de 30 minuts de mitjana a les línies R13, R14, R15, R16, R17 per una incidència a la infraestructura a l'estació del Prat de Llobregat.

Cal recordar que Protecció Civil ha enviat aquest dimarts un missatge als mòbils dels municipis de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès per risc de desbordament de rius i inundacions. Es demana evitar desplaçaments fins a les 15 hores i se suspenen les activitats escolars, esportives i centres de dia. El missatge també demana no acostar-se a les lleres dels rius, no baixar a soterranis i, en cas que entri aigua, pujar a pisos superiors.

La precipitació és "extensa i moderada", especialment a l'extrem nord-est, segons informa el Meteocat, on s'han acumulat entre 2 i 5 mm de precipitació cada 30 minuts.

