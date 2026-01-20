Llevantada
Busquen un home arrossegat per la riera amb el seu cotxe a Palau-sator
Els Bombers i els Mossos amb unitats subaquàtiques tenen un dispositiu de recerca
Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra busquen un home que ha estat arrossegat per la riera mentre es trobava a l’interior del seu cotxe, a Palau-sator.
L’avís s’ha rebut cinc minuts després de dos quarts de vuit del matí, quan la mateixa víctima ha trucat a un familiar per informar-lo que l’aigua de la riera que havia crescut per la llevatanda se l’estava enduent amb el vehicle. Aquest familiar ha alertat immediatament el 112 pels volts de dos quarts de vuit del matí i ha explicat que els fets havien començat al carrer del Molí.
Arran de l’incident, els Bombers han activat diverses dotacions, entre elles els GRAE subaquàtics, mentre que els Mossos han desplegat també la seva Unitat aquàtica.
Els Bombers tenien a les nou del matí més de 120 serveis oberts a la Regió de Girona per temes relacionats amb la llevantada.
