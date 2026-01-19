Obituari
Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
Va impulsar a Girona iniciatives tan emblemàtiques com el restaurant Edelweiss, la botiga de delicatessen El Petit Paradís i el concurs Girovi
Alfons Petit
L’infatigable Agustí Ensesa ja descansa. El millor ambaixador que el món del vi ha tingut a les comarques gironines, impulsor d’iniciatives tan emblemàtiques com el restaurant Edelweiss, la botiga de delicatessen El Petit Paradís i el Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi, ha mort aquest diumenge a la tarda als 87 anys a causa d’una malaltia. Col·laborador durant dècades del Diari de Girona, amb una columna setmanal dedicada (com no!) al món del vi, aquest dimarts s’excusava per no poder enviar la seva col·laboració (no fallava mai), confiant que d’aquí a uns dies ja seria a casa, més tranquil i recuperant-se. Aquesta columna no arribarà, però en queda el llegat en forma dels centenars de publicacions en les quals Ensesa intentava acostar les bondats dels vins als lectors amb el seu llenguatge planer i proper.
Agustí Ensesa Bonet va arribar al món del vi a través del negoci familiar de la branca dels Ensesa que no va fer la urbanització de s’Agaró. A més de distribuir-ne a granel, en va començar a introduir d’embotellat en hotels i restaurants de la Costa Brava, aprofitant el boom del turisme. Anys més tard, va crear amb la seva dona, Maria Glòria Juandó, un restaurant que va fer història a Girona, Edelweiss, especialitzat en elaboracions suïsses com la raclette i la fondue, i que oferia també un esplèndid steak tartar que el mateix Ensesa elaborava davant del comensal.
L’Edelweiss era en un carreró molt a prop de la travessia del Carril, on Ensesa tenia el magatzem de vins i on un temps més tard va obrir, també amb la seva dona, una de les primeres botigues de xarcuteria selecta i delicatessen de Girona, El Petit Paradís, que tindria una sucursal especialitzada en formatges al carrer Migdia.
Al marge de la seva activitat comercial, Agustí Ensesa va excel·lir en la divulgació del món del vi en general, i del de les comarques gironines en particular. Sommelier diplomat per l’Incavi, va ser cofundador de l’Associació Catalana de Sommeliers, dels Mestres Tastavins i Cellerers de Catalunya, de la Venerable Confraria de la Bota de Sant Ferriol de l’Empordà i fundador de l’Escola de Tastavins del Gironès. Professor durant molts anys del curs de sommeliers de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i de la Universitat de Girona, membre del Comitè de Tast de la Denominació d’Origen Empordà així com de diferents jurats de classificació de vins a Catalunya i França, assessorava cellers i restaurants per a la promoció dels vins de l’Empordà.
L’any 1995 va crear a Girona el Concurs de Vins i Caves de Catalunya Girovi per difondre la cultura del vi i promoure els vins catalans. Aquest certamen, que el març passat va celebrar la seva trentena edició ja com a Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya, té dues particularitats que el fan únic: hi poden participar vins de totes les D.O. de Catalunya, i el jurat és mixt entre professionals del sector (enòlegs, sommeliers, cellerers, professors i alumnes de l’Escola d’Hostaleria, venedors, restauradors...) i aficionats, persones que no es dediquen professionalment al món del vi però que han fet cursos de tast, o són reconeguts per l’organització pel seu bon criteri. «Això és especialment interessant per als cellers -explicava fa uns anys Ensesa-, perquè hi poden conèixer de primera mà quina és la reacció que tenen els seus potencials compradors».
Durant la seva carrera, Ensesa va rebre múltiples distincions, entre les quals una de la DO Empordà, l’any 2016, que el considerava «tota una personalitat a la família del vi en general i a la societat gironina, en particular», i una altra de la Diputació de Girona, el 2019, per haver «ensenyat a tastar vins a milers de consumidors i haver format centenars de sommeliers amb la creació de l’Escola de Tastavins del Gironès».
La cerimònia de comiat d’Agustí Ensesa se celebrarà aquest dimarts, 20 de gener, a les quatre de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal.
