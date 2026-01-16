NECROLÒGIQUES
Successos
Nou assalt violent al Baix Empordà: quatre encaputxats entren en una casa, lliguen el propietari i roben diners, joies i un mòbil
Els Mossos investiguen els fets i si estan relacionats amb altres atacs que hi ha hagut en domiclis de la comarca
Sant Feliu de Guíxols
Nou assalt violent al Baix Empordà. Aquesta vegada ha estat a Sant Feliu de Guíxols. Quatre encaputxats van entrar el passat 14 de gener a la casa d'un home, el van lligar i amenaçar, per després endur-se joies, diners i un telèfon mòbil.
Els sospitosos van accedir pel jardí de la casa i van exigir al propietari els diners que tenia, mentre l'amenaçaven amb un objecte contundent, però sense cap arma de foc. Després de regirar tot l'habitatge, es van acabar emportant joies, diners i un mòbil de la víctima.
Els Mossos han reforçat el patrullatge a la zona. Cal tenir en compte que els darrers dies hi ha hagut diversos assalts violents al Baix Empordà, com el de Calella de Palafrugell de fa pocs dies.
- L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
- La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa
- Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
- Ceigrup-Finques Company s'integra a la plataforma immobiliària Housfy
- “Els éssers humans som tots iguals, tots necessitem i tenim dret a un Beland, un lloc on estar segurs”
- Santi Vila: “Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos”