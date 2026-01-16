Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Film Roses anys 70Dolors Pons ViladamatFira Oli d'EspollaJair Domínguez EmpuriabravaSerinyana, alcaldessa de Cadaqués
instagramlinkedin

Successos

Nou assalt violent al Baix Empordà: quatre encaputxats entren en una casa, lliguen el propietari i roben diners, joies i un mòbil

Els Mossos investiguen els fets i si estan relacionats amb altres atacs que hi ha hagut en domiclis de la comarca

Agents dels Mossos d'Esquadra.

Agents dels Mossos d'Esquadra. / Arxiu

ACN

Sant Feliu de Guíxols

Nou assalt violent al Baix Empordà. Aquesta vegada ha estat a Sant Feliu de Guíxols. Quatre encaputxats van entrar el passat 14 de gener a la casa d'un home, el van lligar i amenaçar, per després endur-se joies, diners i un telèfon mòbil.

Els sospitosos van accedir pel jardí de la casa i van exigir al propietari els diners que tenia, mentre l'amenaçaven amb un objecte contundent, però sense cap arma de foc. Després de regirar tot l'habitatge, es van acabar emportant joies, diners i un mòbil de la víctima.

Els Mossos han reforçat el patrullatge a la zona. Cal tenir en compte que els darrers dies hi ha hagut diversos assalts violents al Baix Empordà, com el de Calella de Palafrugell de fa pocs dies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
  2. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  3. L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
  4. La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa
  5. Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
  6. Ceigrup-Finques Company s'integra a la plataforma immobiliària Housfy
  7. “Els éssers humans som tots iguals, tots necessitem i tenim dret a un Beland, un lloc on estar segurs”
  8. Santi Vila: “Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos”

El 'monjo vident', un dels 10 delinqüents més buscats d'Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia

Laporta nega haver firmat algun contracte amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros

Laporta nega haver firmat algun contracte amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros

Sílvia Paneque sobre la nova empresa mixta de Rodalies: "No prometem miracles, però sí feina i dedicació"

Sílvia Paneque sobre la nova empresa mixta de Rodalies: "No prometem miracles, però sí feina i dedicació"

Nou assalt violent al Baix Empordà: quatre encaputxats entren en una casa, lliguen el propietari i roben diners, joies i un mòbil

Nou assalt violent al Baix Empordà: quatre encaputxats entren en una casa, lliguen el propietari i roben diners, joies i un mòbil

Agrupaments escoltes, casals i esplais de Catalunya alerten que el seu finançament està "en risc"

Agrupaments escoltes, casals i esplais de Catalunya alerten que el seu finançament està "en risc"

La Generalitat obre una nova convocatòria d’ajudes per a cursos de català i l’amplia fins als 1,5 milions d’euros

La Generalitat obre una nova convocatòria d’ajudes per a cursos de català i l’amplia fins als 1,5 milions d’euros

Els pescadors convoquen vaga el pròxim dilluns en protesta per les noves mesures administratives de la UE

Els pescadors convoquen vaga el pròxim dilluns en protesta per les noves mesures administratives de la UE
Tracking Pixel Contents