INSPAI renova el web amb una imatge més actual i amb més de 300.000 fotografies accessibles en línia
Es tracta d'una plataforma més accessible, dinàmica, intuïtiva i pensada per a tots els públics
INSPAI, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, custodia i gestiona més d'un milió i mig d'imatges de temàtica diversa (cultura, política, paisatge, tradicions, festes, personatges, etc.), procedents de les comarques gironines i d'altres indrets. El dia d'avui, el nombre d'imatges visibles al web és de gairebé 300.000. Aquest volum creix diàriament gràcies a la tasca constant de digitalització, revisió, documentació, descripció i publicació.
El portal també permet consultar 47 fons i col·leccions fotogràfiques, amb informació detallada sobre cadascun i amb fotografies de més de mil autors, a banda dels desconeguts.
Amb aquesta renovació, INSPAI reforça la seva missió de preservar, difondre i promoure el patrimoni fotogràfic, i facilita la relació amb professionals, institucions i ciutadania. INSPAI garanteix així una usabilitat més elevada amb la presentació dels continguts d'una manera més neta i clara, amb la introducció de vídeos i amb una millora en la visualització de les imatges.
Un disseny pensat per a l'usuari
El nou lloc web vol donar una imatge més actual i s'ha apostat per un disseny poc carregat i funcional i adaptada a tots els dispositius.
S'han reorganitzat i reestructurat els continguts i s'ha creat una nova arquitectura que garanteix una navegació intuïtiva, adaptable a tots els dispositius, amb continguts ben organitzats i jerarquitzats, que faciliten l'accés a les diferents àrees del web —col·leccions, activitats, serveis i recursos digitals—, amb accés directe a la cerca d'imatges.
En definitiva, s'ha simplificat la navegació reduint nivells innecessaris i optimitzant els menús, la qual cosa ha permès millorar els elements següents:
- Accessibilitat i usabilitat: està pensada per a diferents perfils d'usuaris (investigadors, públic general, institucions).
- Orientació SEO: s'ha definit una jerarquia d'URLS i una distribució de paraules clau estratègiques.
- Coherència visual i funcional: totes les seccions segueixen una mateixa línia de disseny i experiència.
- Escalabilitat: hi ha la possibilitat de créixer amb nous continguts i seccions sense perdre coherència estructural.
Un pas estratègic cap al futur digital
Amb aquesta transformació, INSPAI consolida la seva presència digital i reafirma el seu paper com a referent en el sector de la imatge fixe i en moviment.
El disseny del nou web l'ha realitzat Iglésies Associats; del disseny de continguts i de la part estàtica, se n'ha encarregat INSPAI directament, i la programació, el cercador i la part dinàmica dels continguts han estat gestionats des de l'àrea de Noves Tecnologies de la Diputació.
