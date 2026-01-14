Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CUP dimissió alcaldessa CadaquésOrdre arrest EmpuriabravaFilm Roses anys 70Accident cotxe barricada pagesos
instagramlinkedin

Imatges

INSPAI renova el web amb una imatge més actual i amb més de 300.000 fotografies accessibles en línia

Es tracta d'una plataforma més accessible, dinàmica, intuïtiva i pensada per a tots els públics

El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona reforça la seva presència digital amb un portal modern que amplia l'accés a les activitats i actuacions del centre i al patrimoni fotogràfic.

El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona reforça la seva presència digital amb un portal modern que amplia l'accés a les activitats i actuacions del centre i al patrimoni fotogràfic. / INSPAI

Redacció

Redacció

Figueres

INSPAI, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, custodia i gestiona més d'un milió i mig d'imatges de temàtica diversa (cultura, política, paisatge, tradicions, festes, personatges, etc.), procedents de les comarques gironines i d'altres indrets. El dia d'avui, el nombre d'imatges visibles al web és de gairebé 300.000. Aquest volum creix diàriament gràcies a la tasca constant de digitalització, revisió, documentació, descripció i publicació.

El portal també permet consultar 47 fons i col·leccions fotogràfiques, amb informació detallada sobre cadascun i amb fotografies de més de mil autors, a banda dels desconeguts.

Amb aquesta renovació, INSPAI reforça la seva missió de preservar, difondre i promoure el patrimoni fotogràfic, i facilita la relació amb professionals, institucions i ciutadania. INSPAI garanteix així una usabilitat més elevada amb la presentació dels continguts d'una manera més neta i clara, amb la introducció de vídeos i amb una millora en la visualització de les imatges. 

Un disseny pensat per a l'usuari

El nou lloc web vol donar una imatge més actual i s'ha apostat per un disseny poc carregat i funcional i adaptada a tots els dispositius. 

S'han reorganitzat i reestructurat els continguts i s'ha creat una nova arquitectura que garanteix una navegació intuïtiva, adaptable a tots els dispositius, amb continguts ben organitzats i jerarquitzats, que faciliten l'accés a les diferents àrees del web —col·leccions, activitats, serveis i recursos digitals—, amb accés directe a la cerca d'imatges.

En definitiva, s'ha simplificat la navegació reduint nivells innecessaris i optimitzant els menús, la qual cosa ha permès millorar els elements següents:

  • Accessibilitat i usabilitat: està pensada per a diferents perfils d'usuaris (investigadors, públic general, institucions).
  • Orientació SEO: s'ha definit una jerarquia d'URLS i una distribució de paraules clau estratègiques.
  • Coherència visual i funcional: totes les seccions segueixen una mateixa línia de disseny i experiència.
  • Escalabilitat: hi ha la possibilitat de créixer amb nous continguts i seccions sense perdre coherència estructural.

Un pas estratègic cap al futur digital

Amb aquesta transformació, INSPAI consolida la seva presència digital i reafirma el seu paper com a referent en el sector de la imatge fixe i en moviment.

El disseny del nou web l'ha realitzat Iglésies Associats; del disseny de continguts i de la part estàtica, se n'ha encarregat INSPAI directament, i la programació, el cercador i la part dinàmica dels continguts han estat gestionats des de l'àrea de Noves Tecnologies de la Diputació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  2. Atracaments a Figueres
  3. Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
  4. La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
  5. La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
  6. Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026: menús i preus
  7. Trànsit complicat a l'Alt Empordà: reobren dos carrils a l'AP-7 en sentit Nord, però continuen les retencions a la C-31, a la C-26 i a l'NII
  8. Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70

L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà

L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà

La DGT ho confirma: tots els conductors que ho vulguin podran aconseguir dos punts nous al carnet de conduir

La DGT ho confirma: tots els conductors que ho vulguin podran aconseguir dos punts nous al carnet de conduir

Unió de Pagesos, Jarc, Asaja i UPA es presenten a les Eleccions Agràries però el Gremi de la Pagesia descarta fer el pas

Unió de Pagesos, Jarc, Asaja i UPA es presenten a les Eleccions Agràries però el Gremi de la Pagesia descarta fer el pas

INSPAI renova el web amb una imatge més actual i amb més de 300.000 fotografies accessibles en línia

INSPAI renova el web amb una imatge més actual i amb més de 300.000 fotografies accessibles en línia

La CUP demana la dimissió de l'alcaldessa de Cadaqués per "mentir" i "irregularitats" en un habitatge turístic seu

La CUP demana la dimissió de l'alcaldessa de Cadaqués per "mentir" i "irregularitats" en un habitatge turístic seu

Els supermercats esperen incrementar les vendes el 2026

Els supermercats esperen incrementar les vendes el 2026

Primera reacció de Julio Iglesias a les acusacions d’abús sexual: "És una espècie de mort internacional"

Primera reacció de Julio Iglesias a les acusacions d’abús sexual: "És una espècie de mort internacional"

Les imatges del cotxe que va xocar contra una barricada dels pagesos a l'AP-7 a Pontós

Les imatges del cotxe que va xocar contra una barricada dels pagesos a l'AP-7 a Pontós
Tracking Pixel Contents