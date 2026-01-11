Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
Miren García Franch, de 29 anys, patia un liomiosarcoma i el seu cas havia aparegut en la darrera edició de la Marató de TV3
Jordi Roura
Miren García Franch, una jove gironina de 29 anys amb càncer que mostrava a través de les xarxes socials la seva lluita diària contra la malaltia, va morir aquest dissabte. Un darrer post de la família al seu compte d'Instagram, on anava penjant vídeos, fotos i comentaris de tot el procés, confirma el fatídic desenllaç: "eres, ets i seràs única per a nosaltres. Ara ja tenim un àngel més al cel".
García s'havia fet popular a les xarxes per les seves ganes de viure i de lluitar contra la malaltia. A més el seu cas havia aparegut en la darrera edició de la Marató de TV3, el mes passat, precisament dedicada a la lluita contra el càncer. Allà la jove gironina explicava que tenia la malaltia "des dels dos anys, i he viscut tota la vida amb això" però mostrava el seu optimisme vital: "no és fàcil i crec que encara em queda, però sé que costi el que costi, tard o d'hora me'n sortiré". En el vídeo exposa que pateix des dels dos anys un liomiosarcoma (un tipus de càncer poc freqüent que comença en el teixit muscular llis, que es troba, per exemple, al sistema digestiu, el sistema urinari, els vasos sanguinis i l'úter), tot i que no se'n recordava d'aquella primera etapa, i que "vint-i-tres anys després, em va tornar a sortir". Parla també dels seus pares ("per a mi ho són tot") pel suport que li han donat sempre i detalla que "aquest segon càncer m'ha ajudat a ser més positiva, a aprofitar la vida al màxim, a fer coses amb les amigues, a viatjar, que és un dels meus hobbies preferits".
El seu dia a dia, la seva lluita constant amb la malaltia, es podia seguir a través de diferents posts d'Instagram. Va començar a compartir-ho a xarxes "perquè necessitava deslliurar-me, desfogar-me, i vaig començar a explicar que era a l'hospital, què he fet, què m'ha passat... ". A partir d'aquí molta gent la va començar a seguir, i fins i tot n'hi havia que li escrivien i contactaven per animar-la: "em diuen 'que bé, Miren, em dones la força que necessito'. Saber que puc ajudar a altres persones que passen per la meva situació que jo m'alegra i n'estic supercontenta".
Divendres havia escrit a Instagram el seu darrer post, explicant que havia tingut una visita amb la doctora que s'imaginava de tràmit, però que s'havia hagut de quedar ingressada mentre li feien proves. "Recordeu sempre, continuem endavant i continuem lluitant sempre junts", eren les paraules que va fer servir per tancar el comentari. El seu compte d'Instagram ja ha rebut centenars de comentaris de condol per a una persona exemplar: "admirem profundament la manera com has afrontat tot aquest dur procés, sempre amb aquell somriure que tant et caracteritzava (...) tots els teus somnis i il·lusions els acabarem fent amb tu, de la mà, encara que un cel ens separi. Sempre recordarem la passió amb què ho feies tot, aquella energia única i indescriptible (...)", escriuen els seus familiars en la darrera entrada. El funeral per Miren García serà demà a les 11 hores al Mercadal.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Desapareix una dona de 78 anys a Roses
- Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
- Els pagesos tallen l'N-II a l'Alt també als cotxes i reclamen una trucada del conseller Ordeig
- L'Ajuntament de Figueres assegura que 'evitarà els problemes de Girona' amb el nou servei de neteja
- Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
- Comencen a enderrocar la històrica casa del pintor Ramis de l'Escala
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella