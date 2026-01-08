Edició 2026
La suspensió capil·lar o els trapezis volants amb creu seran les grans novetats del Festival del Circ de Girona
Se celebrarà entre el 26 de febrer i el 2 de març a la Gran Carpa del Camp de Mart i comptarà amb 76 artistes de setze països i 24 atraccions inèdites
Josep Coll
Les disciplines de la suspensió capil·lar, en una atracció individual realitzada per la mexicana Lucero Mendez, o els trapezis volants en creu, els malabars amb bastó, executat pel grup xilè The Flying Maluenda's, seran les principals novetats es presentaran per primera vegada aquest any en el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona, que arriba a la catorzena edició. També seran novetat els malabars amb bastó, de l'artista japonès Issei Takahashi, el llançament de tasses damunt corró, dut a terme pel grup xinès Shaanxi Acrobatic Art Troupe. Tot plegat, en un certamen que se celebrarà entre el 26 de febrer i el 2 de març a la Gran Carpa del Camp de Mart al parc de la Devesa, amb 24 atraccions inèdites (les mateixes que l'any passat) dins la pista d’un circ a Europa occidental.
L'edició d'aquest any comptarà amb 76 artistes de setze països diferents, i presentarà un parell de novetats destacades. En primer lloc, s'ha canviat la composició del jurat i ja no seran "solemnes directors de grans circs", ha apuntat el director del festival, Genís Matabosch, en la presentació que s'ha fet aquest dijous matí. Amb l'objectiu de "donar visibilitat a les noves generacions", el jurat d'aquest any estarà format per deu persones que ja formen part de l'organització de festivals i que són "els directors del futur", alguns "ja ho són avui", ha dit. Per primera vegada també s'ha decidit que les sessions de l'espectador, amb el preu únic de 18 euros, es faran en els dos primers dies (dijous 26 de febrer, 20:30 hores i divendres 27 de febrer, 17:30 hores) perquè l'organització té clar que "s'ha d'escoltar el públic i veure com es pot millorar", ha remarcat Matabosch.
El director del festival ha volgut agrair el suport de les administracions i empreses per un esdeveniment que té un cost del voltant de mig milió d'euros. "Sense ells no seria possible", ha ressaltat. També ha tret pit hi ha destacat que un festival d'aquestes característiques "n'hi ha molt pocs al món" i que ells ho fan amb "personalitat". A més, ha posat xifres sobre la taula i ha dit que en aquesta edició s'arribarà al miler d'artistes participants (entre les tretze anteriors se'n sumen 995). Al llarg d'aquests anys, i sense comptar l'edició especial de 2021 marcada per la pandèmia, s'han ofert 306 atraccions i han passat 341.000 espectadors en 69 dies d'espectacle, sumant 190 representacions.
Diferents disciplines
Al llarg dels cinc dies d'actuacions es podran veure les diferents disciplines circenses, com comicitat, malabars, acrobàcies o equilibris. Fins i tot, algunes atraccions seran estrenes mundials, com és el cas de les dues atraccions de l'adagio acrobàtic, executat pel Duo AnVi ucraïnès i el Duo Meraz mexicà. Matabosch ha destacat, entre d'altres, les tres atraccions amb artistes del Vietnam, així com els malabars que faran els Ase brothers d'Etiòpia, "el país africà amb més cultura de circ".
També destaquen tres actuacions grupals, com és el cas d'onze acròbates en el llit elàstic, en una de les altres novetats d'atraccions d'aquest any. El duran a terme el grup xinès Jiangus Acrobatic Troupe, dirigit per Li Xining, "la millor directora xinesa sense que ningú ho pugui criticar". La Troupe Tengri, formada per dotze integrants procedents de Mongòlia que saltaran en bàscula serà una de les altres atraccions grupals, igual que el grup xilè The Fyling Maluenda's amb els trapezis volant amb creu.
Catorze representacions
Com sempre, les semifinals estaran dividies entre el show blau i el show vermell, amb nou espectacles, al qual s'ha de sumar el de la Gala d'Or de l'últim dia. L'aforament per cada show és de 2.314 assistents i es faran en els següents dies i horaris: dijous 26 de febrer a les 20:30 hores (show blau), divendres 27 de febrer a les 17:30 i a les 21 hores (show vermell), dissabte 28 de febrer a les 12, 16:30 i 20:30 hores (blau) i diumenge 1 de març a les 11:30 a les 16 i a les 19:30 hores (vermell). Després, dilluns 2 de març, se celebrarà la Gala d’Or (20:15 hores) per conèixer el guanyador del certamen.
Ara per ara, s'han venut unes 16.000 entrades de les 32.000 que hi ha a la venda, amb dies com la tarda de dissabte o la Gala d'Or que "s'ompliran al 100%", ha confirmat Matabosch. A més, es faran quatre representacions exclusives per escoles dijous i divendres matí, amb gairebé totes les 8.000 entrades esgotades.
El diputat de Cultura de la Diputació, Jordi Camps, ha obert la presentació indicant que el Festival Internacional del Circ l'Elefant d'Or "porta gent a Girona i a tot l'entorn" i que això fa que hi hagi una "dinamització econòmica" i que es doni a "conèixer la demarcació". Camps ha conclòs afirmant que la ciutat és "la seu del circ a nivell europeu i mundial". Per la seva banda, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha assenyalat que un esdeveniment així "no seria possible sense la figura" de Genís Matabosch. A més, ha explicat que "posiciona Girona al món i a Europa", i ho fa "innovant, i proposant i assumint nous reptes". "Girona s'ha consolidat com a ciutat del circ", ha destacat finalment Geis.
