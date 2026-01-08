Sant Antoni de Calonge
Un robatori amb "estada inclosa" en un apartament del Baix Empordà
Va forçar una finestra, va consumir alcohol i va deixar l’habitatge completament regirat
Un lladre de 35 anys, que acumula antecedents policials, va acabar detingut a Calonge i Sant Antoni acusat d’haver entrat a robar en un apartament, on no només es va endur objectes de valor sinó que també hi va fer vida durant dies. El robatori es va descobrir el 12 de novembre, quan la propietària del pis va denunciar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols que algú havia entrat a l'habitatge d'ús turístic aprofitant que estava buit.
Els fets haurien passat entre el 30 d’octubre i l’11 de novembre. El lladre va forçar una finestra del menjador, tot i que estava protegida amb porticons, i en va trencar el vidre per accedir a l’interior. Un cop dins, va regirar completament el pis: armaris buits, roba escampada per terra i damunt dels llits, i una brutícia generalitzada que evidenciava que algú s’hi havia quedat a viure.
A l’interior de l’habitatge, els agents hi van trobar diverses ampolles d’alcohol buides escampades per terra, un altre indici que l’autor del robatori havia ocupat el pis durant un temps. L’escena no deixava dubtes: el lladre no havia estat una estona en aquest apartament de Sant Antoni de Calonge, sinó que hi havia fet vida.
Les indagacions de la Unitat d’Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols va permetre identificar plenament el presumpte autor dels fets i es va emetre una ordre de detenció. Finalment, el passat 4 de gener, agents de la Policia Local de Calonge el van localitzar i identificar pel carrer, moment en què es va fer efectiva la detenció.
