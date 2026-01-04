Successos
Incendi en una casa aïllada a la Bisbal d'Empordà
En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'interior de l'habitatge, al nucli de Sant Pol
Andrea Izquierdo
Els Bombers de la Generalitat van apagar aquest dissabte un incendi en una casa de pagès a la Bisbal d’Empordà. El foc es va originar pels volts de dos quarts de deu del matí en una de les habitacions d’un habitatge aïllat del nucli de Sant Pol. Sortosament, en aquell moment no hi havia ningú a l’interior i no hi va haver ferits.
Segons han informat els Bombers, l’incendi va quedar confinat a l’habitació on es va originar i no es va arribar a estendre per la resta de la casa. Tot i que l’estança afectada ha quedat completament calcinada, l’habitatge no ha patit danys estructurals ni altres afectacions.
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
- Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”