Famílies, mestres i alumnes de Corçà denuncien els riscos que l'escola estigui dividida per la carretera C-66
Reclamen a la Generalitat la construcció d'un nou centre que aculli els 125 alumnes escolaritzats
Berta Artigas Fontàs / ACN
L'escola El Rodonell de Corçà fa gairebé dues dècades que funciona repartida en diversos espais. Els alumnes d'infantil fan classe en un edifici construït fa uns 75 anys, on també hi ha el menjador. Els estudiants de cicle mitjà i superior estan ubicats en uns barracons instal·lats l'any 2007. Entre els dos espais hi passa la carretera C-66, que travessa el municipi i per on circulen prop de 3.000 vehicles diaris. Famílies, infants i docents denuncien que la situació és perillosa i perjudica la qualitat educativa, i reclamen un nou centre que aculli els 125 alumnes. L'alcalde, Raül Yruela, assegura que han ofert un terreny a la Generalitat. El Departament afirma que és un "projecte prioritari", pendent dels pressupostos.
La fragmentació del centre obliga alumnes, mestres i monitores de menjador a fer desplaçaments constants al llarg del dia, travessant la C-66, la principal carretera del poble, per on cada dia passen cotxes, camions i tractors. Les aules dels alumnes de cicle inicial es troben a una banda de la carretera, on també hi ha el menjador, i les aules dels alumnes de cicle mitjà i superior a l'altra banda, instal·lades en barracons provisionals. Una situació que s'agreuja perquè encara hi ha un tercer espai: una sala polivalent que els infants utilitzen com a pavelló d'esports, que encara està més allunyada del centre.
"Aquesta situació fa que famílies, infants i mestres hagin de suportar riscos i inconvenients que no han de suportar altres escoles de Catalunya", assegura Albert González, pare d'un nen de quart de primària.
La divisió influeix en l'organització familiar. "Quan has d'anar a recollir nens, no saps mai quin has de recollir primer, si el gran o el petit", apunta Eva Gasull, secretària de l'AFA de l'escola El Rodonell. "Jo en tinc tres, de fills. Sempre n'hi ha un que s'ha d'esperar". Per a les famílies que van amb cotxet, la situació és més complicada, perquè "les voreres són estretes, no passen dues persones".
Tot i l'existència d'un túnel per travessar per sota la carretera principal, els pares asseguren que és un risc. "El meu avi ja deia que l'havien construït perquè hi havia hagut un accident gros", apunta la secretària.
Instal·lacions obsoletes
A part d'haver de travessar la carretera cada dia diverses vegades, recorden que l'antic edifici té unes instal·lacions obsoletes i que l'any passat fins i tot hi va haver un incendi per problemes elèctrics. Critiquen també que la part nova està en barracons. "Quan plou no s'hi escolta res, i a més, no tenen espais adequats per fer l'educació física", assegura un altre pare, en Rafa López.
A més, assenyalen que fa anys que esperen l'escola nova, que permeti incloure els 125 alumnes en un mateix espai. "Jo vaig venir a viure al poble el 2006 i aquell any la revista local ja parlava d'una escola nova", apunta Gasull. "Vaig pensar: quan tinguis fills ja hi serà. El meu primer fill va néixer el 2014 i continuem igual".
"No puc jugar amb el meu germà"
Els infants també reclamen la construcció d'una nova escola. "A l'hora del menjador és perillós, perquè som molts nens i només ens acompanyen dues monitores" explica la Telma, que fa sisè, i que ha fet tota l'escolarització amb aquesta divisió. "Tot el dia estan passant tractors, cotxes i motos, i fan molt soroll. Hi ha nens que estan més pendents del carrer que del que passa a la classe". Un company seu, en Roure, afegeix que "els barracons són petits i estan fets caldo" i que respiren "tot el fum dels cotxes que passen per la carretera".
Els més petits, lamenten la separació entre germans. "Jo tinc un germà a baix i vull jugar amb ell, però només el puc veure als patis conjunts que fem un cop al mes", apunta en Gerard, alumne de quart de primària. En Grau diu que quan han d'anar fins a la sala d'educació física "perden temps" de classe i l'Adrià destaca que, com que el menjador és petit, han de fer dos torns i han de dinar molt de pressa i "quan arribem a la classe tenim la panxa plena i no hem acabat de digerir".
Pendents del Departament d'Educació
L'alcalde de Corçà, Raül Yruela, assegura que des de l'Ajuntament han seleccionat un terreny on instal·lar la nova escola i n'han presentat la documentació a la Generalitat. Ara estan pendents de la seva acceptació. Detalla que la situació del centre "complica" l'ensenyament als nens i que des del 2007 que el consistori treballa per la construcció del nou edifici.
Per la seva banda, el Departament d'Educació subratlla que "és coneixedor" de la situació i "sensible" a les demandes de la comunitat educativa de Corçà. Apunta que "és un dels centres considerats prioritaris" dels serveis territorials de Girona, a l'espera de disposar de nous pressupostos de la Generalitat.
