Activada l’alerta per fort perill d’allaus al Pirineu
La neu deixa gruixos considerables a l’Alta Garrotxa, al Ripollès i a les estacions d’esquí del Pirineu oriental, com Vallter i Vall de Núria.
Guillem Costa
A diferència del que sol passar al llarg de l’hivern, aquest cap de setmana els gruixos de neu són més importants al Pirineu oriental que a la zona occidental de la serralada. El temporal es va traduir a les comarques de muntanya en una nevada considerable que també va afectar les cotes més baixes. Després de nevar el dia de Nadal en alguns punts de les comarques de Lleida, la Catalunya Central i la Terra Alta, per Sant Esteve la neu es va concentrar principalment al Prepirineu i el Pirineu. Davant aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) va activar el pla Neucat, amb un avís de perillositat de tres sobre sis i amb la previsió de gruixos de més de 20 centímetres a partir de 1.400 metres d’altitud. L’escenari ha provocat un risc d’allau moderada en alguns casos i marcat en d’altres. Protecció Civil i les pistes d’esquí van emetre avisos als esquiadors perquè no surtin de les pistes senyalitzades i perquè s’evitin activitats de risc a les zones d’alta muntanya.
Al llarg del dia, la cota de neu va anar pujant i les nevades en cotes més baixes, en alguns casos sense arribar a quallar, es van convertir en pluja. Tot i així, l’acumulat dels últims dies deixa més de mig metre de neu a les zones d’alta muntanya. Al Ripollès destaquen quantitats de neu rellevants en llocs com la vall de Núria i Vallter. La neu, de fet, va obligar a tallar la carretera GIV-4016 al pas per Toses. En vies com la BV-4031 (a Castellar de n’Hug), N-260 (a Toses) i la GIV-4016 (a Planoles) s’obliga a fer servir cadenes, que també es recomanen en altres carreteres de muntanya.
Estacions d’esquí
En les cotes més elevades de la Cerdanya, ja a les comarques de Lleida, també es van registrar nevades, malgrat que les més importants es van concentrar a la part més oriental del Pirineu. Per raons de seguretat, l’estació d’esquí de Vallter i els seus accessos es van mantenir tancats a causa de l’episodi de nevades intenses. El mateix va passar a l’estació de Vall de Núria. Totes dues es preveu que podran obrir a partir de demà. Masella i La Molina, en canvi, sí que es van mantenir obertes.
Davant la presència de gruixos importants de neu esperats a les àrees del Coll d’Ares, Camprodon-Vallter, Planoles-Toses, el Port de la Bonaigua, el Port del Cantó, el Coll de Perves, el Coll de Comiols i la C-16 a la zona del túnel del Cadí, les màquines llevaneu van intensificar ahir la feina. El Servei Català de Trànsit demana als usuaris que s’hagin de desplaçar per carretera per aquestes zones que extremin la prudència i portin cadenes, així com que segueixin l’evolució de les vies afectades per mitjà dels canals.
