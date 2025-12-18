Tràfic
Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
Els Mossos detenen el conductor per falsificació documental i traslladen a una protectora els animals , que eren massa joves i no complien les garanties sanitàries
Els Mossos d’Esquadra van interceptar a Girona una furgoneta que transportava irregularment cadells de gos procedents d’Eslovàquia i van detenir el conductor per un delicte de falsificació documental. L'arrestat té 60 anys i està acusat de ser el presumpte autor d’un delicte de falsificació de document públic, oficial o mercantil. I és que l'home incomplia la normativa relativa a la venda d’animals i utilitzava de manera fraudulenta les dades d’un nucli zoològic del Baix Empordà que havia cessat la seva activitat.
El fets es remunten al migdia del 12 de desembre, quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos a Girona (URMA) duien a terme un dispositiu policial conjunt amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per controlar la importació i el transport d’animals procedents de països del nord d’Europa amb destinació a Catalunya.
Els agents van aturar una furgoneta refrigerada i homologada per al transport d’animals a l’AP-7, a l’altura de Girona. Durant la inspecció, els agents de medi ambient van localitzar 14 cadells de diverses races -Cavapoo, Cavalier, Maltipoo i Teckel-. Segons la documentació, 10 dels gossos tenien com a destinació un nucli zoològic d’Osca, mentre que els altres quatre constaven com a destinats a un nucli zoològic del Baix Empordà.
Sense activitat
Els Mossos van comprovar que aquest segon nucli zoològic havia cessat la seva activitat el setembre de 2024. En contactar amb el responsable de l’empresa, aquest va manifestar que desconeixia que s’estiguessin utilitzant les seves dades de manera fraudulenta per a la importació de cadells, motiu pel qual va denunciar els fets.
Veterinàries autoritzades pel Departament van revisar els animals i van verificar la documentació i els microxips, que coincidien amb els passaports. Tot i això, l’exploració va determinar que els cadells tenien unes 10 setmanes d’edat, per sota del mínim legal permès per a la importació, fixat en 15 setmanes.
Atès que no complien els requisits sanitaris -especialment pel que fa a l’efectivitat de la vacuna contra la ràbia- ni els d’edat, els agents van immobilitzar preventivament els cadells en quarantena. Els animals van ser traslladats a una protectora, a l’espera que se’n determini la destinació final, informa el cos policial.
En la intervenció també van comissar els 14 passaports dels gossos, la documentació de transport internacional d’animals i dues factures corresponents als dos nuclis zoològics, per un import total superior als 8.000 euros.
On anaven els gossos?
Arran d’aquests fets, la URMA ha obert una investigació per determinar quin era el destí final dels animals que entraven al país fent servir de manera fraudulenta les dades del nucli zoològic del Baix Empordà, ja inactiu. No es descarten més detencions.
El detingut, que no tenia antecedents, va passar l’endemà a disposició del Jutjat de Guàrdia de Girona. Paral·lelament, els agents han tramitat les corresponents denúncies administratives per la importació d’animals per sota de l’edat mínima permesa i sense garanties sanitàries, infraccions recollides a la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals.
Els Mossos d’Esquadra recorden que els gossos no són una joguina i que tant si es compren en criadors autoritzats com si s’adopten, cal actuar de manera responsable i garantir-ne el benestar.
