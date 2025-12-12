Successos
El fiscal imputa dos assassinats i dues temptatives als cinc investigats pel crim a Font de la Pólvora
Els Mossos d'Esquadra despleguen un fort dispositiu de seguretat al voltant dels Jutjats de Girona
Marina López / Gerard Vilà
El fiscal imputa dos delictes d'assassinat, dos intents d'assassinat, dues lesions psíquiques i un delicte d'amenaces agreujades als cinc investigats pel crim al barri de Font de la Pólvora de Girona durant la nit de la revetlla de Sant Joan del 2024. Aquest divendres ha tingut lloc al jutjat d'instrucció 3 la vista per concretar el relat de fets i quins delictes atribueix l'acusació pública als sospitosos. El fiscal Enrique Barata sosté que les proves apunten a un sol autor material, a la seva parella com a inductora i als altres tres investigats com a còmplices. Al presumpte autor dels trets també li atribueix un delicte de tinença d'armes de guerra per utilitzar un kalàixnikov per perpetrar el tiroteig.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d'onze de la nit del 23 de juny del 2024, la nit de la revetlla de Sant Joan, quan, arran de la discussió entre dues dones de clans enfrontats, un grup va disparar contra diverses persones que participaven en una celebració al barri de Font de la Pólvora de Girona. Segons la investigació, un dels investigats, armat amb una AK-47, va obrir foc. Arran de l'atac, dues persones, una dona de 44 anys i un home de 48, van morir i dues persones més van quedar ferides de gravetat.
Els fets van desencadenar en una espiral de violència entre les famílies de les víctimes i del presumpte agressor amb incidents greus al barri de Font de la Pólvora i al del costat, Vila-roja, així com en altres llocs de la demarcació, especialment al barri de Sant Joan de Figueres. Hi va haver actes vandàlics i es van cremar béns materials i immobles propietat del presumpte agressor.
Aquest clima d'enfrontament entre les famílies ha estat el que ha motivat que aquest divendres els Mossos d'Esquadra hagin desplegat un fort dispositiu de seguretat als Jutjats de Girona. Al llarg del matí, al voltant de l'edifici hi ha hagut diversos efectius de la Brigada Mòbil, tant a l'accés principal com a l'entrada posterior, per on accedeixen els vehicles de trasllat dels sospitosos des de la presó, i un helicòpter ha sobrevolat la zona en diverses ocasions.
Al jutjat d'instrucció 3 de Girona, tal com assenyala la llei del tribunal del jurat, hi ha hagut la vista d'imputació, que és quan el fiscal i les acusacions concreten el relat de fets i els delictes que atribueixen als investigats. És la base per formular els escrits d'acusació i un pas previ per tancar la instrucció i enviar el cas a judici amb jurat popular. El tràmit es fa en presència dels investigats, que estan en presó preventiva.
El fiscal del cas, Enrique Barata, ha concretat que, un cop ja avançada la investigació, atribueix als cinc investigats dos delictes d'assassinat, dos delictes d'assassinat en grau de temptativa, dos delictes de lesions psíquiques (per les seqüeles per estrès posttraumàtic que van causar a dues persones presents al tiroteig i familiars de les víctimes) i un delicte d'amenaces agreujades contra els participants de la festa. Al principal investigat, en concepte d'autor; a la seva parella com a inductora i als altres tres sospitosos com a còmplices.
"Hi ha un autor material dels fets, que és qui va a l'escena del crim on hi havia una multitud festejant un aniversari i, a instàncies de la seva dona, treu una arma kalàixnikov amb munició de guerra i dispara les ràfegues de trets que van matar dues persones i en van deixar dues més, un menor d'edat de 15 anys i una dona de 26, greument ferides", ha detallat Barata en declaracions a l'ACN.
De fet, l'acusació pública sosté que la tragèdia no va anar a més perquè l'arma es va encallar i no va poder continuar disparant: "Quan la vam trobar, quedaven 64 bales al carregador".
Inductora i còmplices
El fiscal considera que les proves apuntalen que la seva parella va ser la inductora del doble crim perquè, de fet, li va trucar perquè anés fins al barri arran de la primera batussa i, un cop va arribar, el va instar a disparar contra les persones de la festa. "Les primeres ràfegues van ser a l'aire, però ella li va dir textualment i segons els testimonis que "tirés a matar", ha afegit.
Després del tiroteig mortal, el suposat autor material, així com familiars seus, van fugir. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona es va fer càrrec del cas. Les indagacions es van saldar amb la detenció de cinc adults i un menor d'edat.
Dos cunyats de 23 i 26 anys de l'autor es van entregar a la comissaria dels Mossos de Figueres a principis de setembre del 2024, després de negociar-ho amb els investigadors.
El presumpte autor dels trets, però, continuava evadit. Els investigadors li van seguir el rastre fins a Granada, on el van detenir el 24 de setembre del 2024. Segons van informar els Mossos, en coordinació amb la Guàrdia Civil, el van arrestar a ell i a la seva parella a la localitat de Pinos Puente. Hores més tard, els altres dos sospitosos que continuaven evadits (entre els quals el menor d'edat) es van entregar a la Guàrdia Civil de Granada.
El fiscal considera que els altres tres majors d'edat són còmplices dels delictes perquè els indicis apunten que van anar amb l'autor material del doble crim fins a Font de la Pólvora proveïts d'armes i, per tant, o sabien o s'havien de suposar que podria haver-hi un tiroteig "amb resultat mortal".
A banda de concretar la imputació, aquest divendres el fiscal, les acusacions i les defenses han sol·licitat les proves que creuen que encara cal fer abans d'enviar el cas a judici a l'Audiència de Girona amb jurat popular.
