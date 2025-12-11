Primer dia de mascareta obligatòria: la grip intensifica la pressió assistencial als centres sanitaris gironins
Salut preveu que el pic s'allargui més enllà de Nadal i descarta estendre la mesura a altres àmbits com el transport públic
Laura Teixidor
Les mascaretes van tornar a deixar-se veure als centres sanitaris gironins aquest dimecres, després de la mesura aprovada pel Govern, que en decreta l'obligatorietat a totes les persones a partir de sis anys que treballin, siguin pacients o visitants en centres sanitaris com CAPs, d'atenció hospitalària, d'atenció intermèdia i de salut mental; així com en centres residencials de gent gran o per a persones amb discapacitat.
La mesura arriba quan la grip està començant a intensificar la pressió assistencial als centres sanitaris de la Regió Sanitària de Girona, tot i que en menor mesura que a la resta de Catalunya, de moment. De fet, segons afirma Salut a aquest diari, la incidència de la grip durant la setmana 49 està a 210 casos cada 100.000 habitants, al topall del llindar moderat. Al global de Catalunya ja s’ha superat el llindar molt alt, amb 307 casos /100.000 habitants. Així doncs, pel que fa a la grip, la Regió Sanitària de Girona va una setmana enrere, en relació a la major part de Catalunya.
Els centres de salut de la regió estan notant aquest increment d’atencions, especialment la darrera setmana, però la situació està "controlada" i els centres estan adoptant mesures preventives. Així, per exemple, la setmana 47 l’activitat total als serveis d’urgències hospitalàries de la Regió era la normal, amb un total de 7.808 atencions realitzades; la setmana següent havia augmentat però poquet, amb 7.956 atencions, i aquesta setmana passada, la 49, se’n van fer 8.513. D’aquestes, un total de 958 persones van requerir ingrés, tot i que no s'han especificat quantes van ser per patologia respiratòria.
Els hospitals de la Regió Sanitària de Girona estan fent una gestió dels llits d’hospitalització segons les necessitats assistencials que tenen. Així, tots els centres tenen plans de contingència que preveuen habilitar més llits en cas de necessitat, de manera que es van gestionant d’acord amb les necessitats. Els centres que en disposen, potencien l’hospitalització a domicili, així com també s’han incrementat les derivacions a l’atenció intermèdia
La Regió Sanitària de Girona, com la resta de Catalunya, està duent a terme una planificació i coordinació per adaptar-se a l’increment de l’activitat per tal de garantir l’accessibilitat de la ciutadania als recursos, ja sigui als dispositius d’atenció primària, hospitalària com intermèdia. Així, des de l’1 de desembre s’està duent a terme un monitoratge constant dels principals indicadors epidemiològics i de l’activitat urgent a tot el territori, amb l’objectiu de detectar qualsevol canvi i donar-hi resposta de manera immediata.
Des del Departament de Salut insisteixen en la importància de vacunar-se per tal d'immunitzar-se.
Pic més enllà de Nadal
Per altra banda, el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, augura que el pic de la grip es pot allargar una mica més per les interaccions de Nadal. "Què passarà després de les festes és difícil de dir, hi ha molta interacció social i reunions en espais tancats, potser això farà que el pic es pugui allargar posteriorment una mica més", va dir aquest dimecres en declaracions a Catalunya Ràdio. Va afegir que per aquelles dates s'espera un "augment de la transmissió" i va explicar que les complicacions d'aquests casos es veuran uns dies més tard. Per això, augura que des del pic de contagis, "en dues setmanes es notarà en l'àmbit hospitalari".
Coincidint amb el primer dia d'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris i residencials, Mendioroz va recomanar el seu ús en general quan la persona té simptomatologia, i especialment si s'està en contacte amb població vulnerable. Tot i això, va descartar que sigui necessari fer-la obligatòria en àmbits com el transport públic i va rebutjar també mesures de restricció com les de l'època de la covid. "Ni molt menys", va afirmar. I és que ha volgut deixar clar que tot i que Catalunya està davant d'una temporada de grip més intensa del que és habitual, la situació no és com la de la pandèmia de la covid. "Estem lluny d'això", ha manifestat.
Per últim, ha afirmat que la població encara és a temps de vacunar-se, ja que tot i que es triga unes dues setmanes a aconseguir la immunitat, "no tothom es contagia amb el pic" i quedaran encara setmanes amb una "elevada transmissió".
