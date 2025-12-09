Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Imprudència a Girona: Un "influencer" intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya

El contingut s'hauria gravat abans de mitjanit, ja que la instal·lació té els llums encesos

Una captura de la gravació. / DdG

Josep Coll

Girona

Un creador de contingut, amb una mica més de 5.000 seguidors a TikTok, ha penjat aquest dilluns un vídeo on s'enfila a l'arbre de Nadal instal·lat a plaça Catalunya de Girona. Amb poques hores, ha superat les 27.000 reproduccions, ha aconseguit més de 1.300 m'agrada i l'han compartit més de 800 persones. En el vídeo, que dura mig minut, es pot veure com, de forma imprudent, s'enfila l'arbre il·luminat fins passat la meitat de la instal·lació.

@elvizuudegerona_ #personaje #viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #hacermeviralporfa #fyp ESCALADO EL ARBOL DE NAVIDAD DE GERONA DE LA GRAN CALITE TU SAE !!! @zonagemelosyt @Zona Gemelos @GironaFC ♬ sonido original - EL VIZUU DE GERONA 🤹🍾🕺

El contingut s'hauria gravat entre abans de mitjanit, ja que les llums de Nadal a la ciutat obren des de tres quarts de sis de la tarda fins a dos quarts d'onze de la nit els dies laborables. Els dies festius s'allarga l'encesa fins a les dotze de la nit. "Tinc vertigen", diu ja al final de la gravació.

