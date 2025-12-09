Imprudència a Girona: Un "influencer" intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
El contingut s'hauria gravat abans de mitjanit, ja que la instal·lació té els llums encesos
Josep Coll
Un creador de contingut, amb una mica més de 5.000 seguidors a TikTok, ha penjat aquest dilluns un vídeo on s'enfila a l'arbre de Nadal instal·lat a plaça Catalunya de Girona. Amb poques hores, ha superat les 27.000 reproduccions, ha aconseguit més de 1.300 m'agrada i l'han compartit més de 800 persones. En el vídeo, que dura mig minut, es pot veure com, de forma imprudent, s'enfila l'arbre il·luminat fins passat la meitat de la instal·lació.
El contingut s'hauria gravat entre abans de mitjanit, ja que les llums de Nadal a la ciutat obren des de tres quarts de sis de la tarda fins a dos quarts d'onze de la nit els dies laborables. Els dies festius s'allarga l'encesa fins a les dotze de la nit. "Tinc vertigen", diu ja al final de la gravació.
