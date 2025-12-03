Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona

VÍDEO | Un home orina a les portes d'un bar a ple dia i discuteix amb el propietari

L'incident va generar sorpresa i incomoditat entre els presents

Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia

Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia

Bruna Segura

Bruna Segura

Girona

Un home va orinar a plena llum del dia, cap quarts de quatre de la tarda d'aquest dimarts, just davant del Bar Nuage, situat a la plaça del Lleó de Girona. A la terrassa hi havia diversos clients prenent un cafè o un refresc quan van presenciar l’escena.

El propietari del local va sortir a recriminar-li l’actitud i el va foragitar amb una empenta. Tot seguit, va haver de llençar aigua a terra per eliminar la taca i evitar males olors. L’incident va generar sorpresa i incomoditat entre els presents.

