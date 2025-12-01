Transport
La plataforma promotora del tren-tram a la Costa Brava vol que la ciutadania decideixi sobre el projecte
L'entitat presentarà a la Generalitat una petició per convocar una consulta sobre la viabilitat d’una nova connexió ferroviària al litoral gironí
La plataforma promotora del tren-tram a la Costa Brava presentarà en les pròximes setmanes una sol·licitud formal perquè la Generalitat convoqui una consulta ciutadana sobre la viabilitat del projecte. L'entitat denuncia que la Costa Brava és "el territori més poblat de Catalunya sense ferrocarril" i recorda que la Diputació de Girona va encarregar l’any 2008 un estudi de viabilitat, però que el projecte "va quedar al calaix" mentre es prioritzaven els desdoblaments viaris i la mobilitat per carretera. Consideren que aquest model ha perpetuat "un quasi monopoli del vehicle privat i un sistema de transport públic insuficient" i que "el dret a la mobilitat avui no està garantit" al territori.
Agustí Palà, portaveu de la plataforma, explica que la proposta actual planteja una anella ferroviària entre Flaçà, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Cassà de la Selva i Riudellots. Entre Riudellots i Flaçà, el servei utilitzaria la via existent de Renfe, amb pas per Girona i correspondència amb l’estació central. El projecte es va presentar conjuntament amb el tren-tram Girona–Banyoles–Olot per configurar un sistema de mobilitat integrat a les comarques gironines.
Palà recorda que el Parlament va aprovar fa uns anys estudiar la iniciativa amb 117 vots a favor. La plataforma defensa que el Baix Empordà no disposa de cap quilòmetre de tren tot i superar els 140.000 habitants, una xifra que a l’estiu arriba als 255.000. Per això consideren necessari que la població decideixi si cal tirar endavant el projecte: "Volem que la ciutadania pugui dir-hi la seva", afirma.
D'altra banda, Palà rebutja que el Govern plantegi una via única perquè considera que "alentiria el servei i reduiria la capacitat". El col·lectiu assegura que el tren-tram podria coexistir amb les línies d’autobús i que disposa d’estimacions de demanda basades en dades de l’Idescat i de la Generalitat. La petició s’entrarà a registre en les pròximes setmanes i quedarà en mans del Govern determinar si obre el procés consultiu.