Concentració a Girona contra els macroprojectes energètics: «Renovables sí, però no així»
42 ajuntaments gironins i la plataforma “Defensem l’Empordanet” reclamen frenar les iniciatives en tramitació i revisar la planificació energètica amb el territori
Més d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dilluns a la tarda davant de la Delegació del Govern a Girona per mostrar el rebuig als macroprojectes energètics previstos a les comarques gironines. La mobilització, que ha reunit unes 130 persones aproximadament, ha estat impulsada per 42 ajuntaments i la plataforma "Defensem l’Empordanet". Els consistoris han lliurat a la Generalitat el manifest en què reclamen frenar els projectes en tramitació fins que es disposi del Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables (PLATER) i es revisi la planificació en consens amb el territori.
Els projectes que han encès l’alerta municipal i ciutadana són diversos: el parc solar de Torrent, la planta fotovoltaica PSFV Julia, la plataforma eòlica marina Plemcat a la badia de Roses o el parc eòlic Pla de la Tallada d’Empordà, promogut per l’empresa Eòlica Alta Anoia, vinculada a la multinacional alemanya RWE. Els anomenats "Molins de la Tallada" han estat el detonant que ha motivat l’aliança municipal, tot i que els consistoris subratllen que el que avui afecta aquest municipi «demà pot afectar qualsevol altre». En el manifest, els 42 ajuntaments signants denuncien que, malgrat els «130 quilòmetres que ens separen de Barcelona», la distància política i de sensibilitat territorial «és avui un autèntic abisme». També remarquen que la iniciativa «no respon a cap color polític»: «Ens importa el territori», afirmen. «Som la veu del territori. Units som més forts. I no defallirem», conclou el text.
«No especulem amb el territori»
Durant l’acte, els participants han exhibit cartells amb lemes com «renovables sí, però no així» i «no especulem amb el territori», convertits en consignes centrals de la protesta. Josep Molinas, alcalde de Bellcaire d’Empordà, ha estat l’encarregat de llegir el manifest a les portes de la Delegació, seguit d’una signatura simbòlica i d’una fotografia conjunta. Tot seguit, una delegació d’alcaldes ha entrat a la seu institucional per mantenir una reunió amb representants del Govern, l’ICAEN i la promotora Eòlica Alta Anoia.
Abans de la trobada, el membre de la Comissió de Comunicació de Defensem l’Empordanet, Sebastià Villalón, ha explicat els motius de la mobilització: «Defensem l’Empordanet som una plataforma ciutadana que va néixer arran de l’oposició contra el macroparc eòlic que es vol fer a la Tallada». Villalón ha assegurat que el projecte «atempta contra la salut», és «econòmicament inviable» i que suposarà «un gran impacte en el patrimoni», a més d’afectar una «plana agrícola superfèrtil». La plataforma preveu continuar convocant mobilitzacions si no hi ha canvis.
Finalment, després de la trobada, l’alcalde Molinas ha resumit el contingut de la reunió assegurant que la Generalitat els ha expressat que «comparteix el 90% de les nostres reivindicacions i que hi ha un 10% en què no estan d’acord, i és aquest 10% el que hem de treballar i del qual s’ha de parlar». Segons l’alcalde, el Govern els ha traslladat que el PLATER preveu parlar amb els municipis, però els ajuntaments insisteixen que «el problema són tots els projectes que queden fora d’aquest pla i que no comptaran amb la nostra veu». Molinas ha explicat també que la Generalitat els ha obert la porta a reunir-se amb les empreses privades promotores «per discutir sobre aquests aspectes» i que els han dit que els hi donaran acompanyament. A més, els han instat a portar el manifest al Parlament de Catalunya.
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Marine Le Pen a l’Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Alerta per la desigualtat educativa: “Figueres necessita més centres oberts per a infants i joves en risc”
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- La Mitja de Figueres desperta la febre per córrer a l'Alt Empordà