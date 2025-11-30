Més d'una trentena de municipis demanen frenar els macroprojectes energètics
Demanen aturar les propostes sobre la taula fins que s'aprovi Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables (PLATER)
Els batlles tindran dilluns una reunió a la Delegació del Govern a Girona on també llegiran un manifest conjunt
Carme Vilà
Més d’una trentena de municipis gironins demanen frenar els macroprojectes energètics d'energies renovables fins que es disposi del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables (PLATER) i en consens amb el territori. Dilluns tenen prevista una reunió a la subdelegació del Govern on també llegiran un manifest.
El parc solar de Torrent, la planta fotovoltaica PSFV Julia, o el parc eòlic Pla de la Tallada d’Empordà, promogut per l'empresa Eòlica Alta Anoia, són projectes que han posat en alerta als ajuntaments de diferents comarques i a la ciutadania. Contra el parc eòlic s'ha creat Defensem l'Empordanet. Se n'hi sumen altres com la plataforma eòlica marina Plemcat, a la badia de Roses.
Ara s'han agrupat 31 ajuntaments i els consells comarcals del Gironès i Baix Empordà per fer valer la seva veu. Han signat conjuntament un manifest que tenen previst llegir dilluns davant la porta de la Delegació del Govern on tindran una reunió.
Alerten que els projectes s'estan tirant endavant “sense cap mena de consens amb el territori”. "Defensem el nostre territori, el paisatge és vida" és el títol del manifest on carreguen contra els macroprojectes que van apareguent i que consideren un model “imposat” i desvinculat de la realitat local.
Els ajuntaments signants insisteixen que no s’oposen a la transició energètica —que qualifiquen d’“imprescindible i inajornable”—, però defensen que aquesta no pot avançar d’esquena als municipis ni al seu paisatge. Reclamen un canvi profund en la manera com es planifiquen i autoritzen les instal·lacions renovables a la demarcació de Girona.
Cinc demandes
El manifest articula cinc exigències principals:
- Aturar immediatament tots els macroprojectes energètics fins que s’aprovi el Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables (PLATER) amb consens municipal.
- Impulsar un model energètic distribuït, local i participat, prioritzant l’autoconsum i les comunitats energètiques.
- Preservar el paisatge i el patrimoni natural i agrícola, essencials per a la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.
- Garantir la participació obligatòria dels ajuntaments en totes les fases de planificació, amb informació transparent i una avaluació rigorosa d’impactes.
- Fer una crida a tots els municipis de Catalunya perquè s’adhereixin al manifest.
La Tallada, punt d’inflexió
Els anomenats Molins de la Tallada han estat el detonant que ha motivat aquesta aliança municipal. Els signants denuncien que, tot i els “130 quilòmetres que ens separen de Barcelona”, la distància política i de sensibilitat territorial “és avui un autèntic abisme”.
El manifest subratlla que la iniciativa no respon a cap color polític: “Ens importa el territori”, afirmen. Alerten que el que avui afecta La Tallada “demà pot afectar qualsevol altre municipi”.
La declaració finalitza remarcant la determinació dels consistoris: “Som la veu del territori. Units som més forts. I no defallirem.”
Justament aquesta setmana finalitzava també el període d'al·legacions per al projecte d'un parc solar de deu hectàrees, l'equivalent a disset camps de futbol, a Torrent, un municipi de 170 habitants que considera que hi ha altres espais més adequats com zones a tocar els polígons.
