Successos
Estabilitzat l'incendi de vegetació que obliga a confinar la urbanització Cala Corbs i la Barraca d'en Dalí
Els Bombers treballen en l'extinció del foc amb 18 dotacions terrestres i tres mitjans aeris
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació que ha obligat a confinar preventivament la urbanització Cala Corbs i la zona de la Barraca d'en Dalí de Palamós, segons han informat els Bombers i Protecció Civil. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 12.03 hores. Divuit dotacions terrestres, un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac treballen a la zona per extingir les flames. El foc es troba en una zona de vegetació propera a Cala Corbs. Els efectius del cos estan trobant dificultats pel vent que bufa i també perquè l'accés a la zona on s'ha decretat l'incendi és complicada. Les flames avancen cap al mar.
Els Bombers prioritzen les descàrregues dels mitjans aeris al flanc dret per protegir habitatges propers a la zona de l'incendi, amb persones confinades a l'interior.
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat per aquest incendi i ha demanat no acostar-se a la zona.
