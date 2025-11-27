Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Estabilitzat l'incendi de vegetació que obliga a confinar la urbanització Cala Corbs i la Barraca d'en Dalí

Els Bombers treballen en l'extinció del foc amb 18 dotacions terrestres i tres mitjans aeris

VÍDEO | Incendi forestal a Palamós

VÍDEO | Incendi forestal a Palamós

Lluis Armela

ACN

Palamós

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació que ha obligat a confinar preventivament la urbanització Cala Corbs i la zona de la Barraca d'en Dalí de Palamós, segons han informat els Bombers i Protecció Civil. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 12.03 hores. Divuit dotacions terrestres, un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac treballen a la zona per extingir les flames. El foc es troba en una zona de vegetació propera a Cala Corbs. Els efectius del cos estan trobant dificultats pel vent que bufa i també perquè l'accés a la zona on s'ha decretat l'incendi és complicada. Les flames avancen cap al mar.

Els Bombers prioritzen les descàrregues dels mitjans aeris al flanc dret per protegir habitatges propers a la zona de l'incendi, amb persones confinades a l'interior.

Imatge general on es pot veure la columna de fum de l'incendi.

Imatge general on es pot veure la columna de fum de l'incendi. / Bombers

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat per aquest incendi i ha demanat no acostar-se a la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
  2. El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
  3. Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
  4. Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
  5. El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
  6. L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
  7. Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
  8. Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat

Estabilitzat l'incendi de vegetació que obliga a confinar la urbanització Cala Corbs i la Barraca d'en Dalí

Estabilitzat l'incendi de vegetació que obliga a confinar la urbanització Cala Corbs i la Barraca d'en Dalí

Salvador Illa: “Catalunya no exerceix de centrifugadora de recursos, actua com a palanca de desenvolupament”

Salvador Illa: “Catalunya no exerceix de centrifugadora de recursos, actua com a palanca de desenvolupament”

El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat

El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat

CREA Cadaqués impulsa noves visites guiades gratuïtes a la casa-museu de Joan Manuel Tajadura

CREA Cadaqués impulsa noves visites guiades gratuïtes a la casa-museu de Joan Manuel Tajadura

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

Valery Fernández: "L'any passat vaig caure en un gran abisme del qual em va costar molt sortir'"

Valery Fernández: "L'any passat vaig caure en un gran abisme del qual em va costar molt sortir'"

Desallotgen “en calent” un pis ocupat a Llançà gràcies a l’avís d’un veí

Desallotgen “en calent” un pis ocupat a Llançà gràcies a l’avís d’un veí

La Guia per a Supervivents d’un Suïcidi de l'Alt Empordà s'enfoca al món rural per abordar el dol en silenci i amb pocs recursos

La Guia per a Supervivents d’un Suïcidi de l'Alt Empordà s'enfoca al món rural per abordar el dol en silenci i amb pocs recursos
Tracking Pixel Contents