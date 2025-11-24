Solidaritat
Kasameu col·labora en el programa Arbre dels Somnis, que portarà regals de Nadal a més de 540 infants vulnerables
Aquesta iniciativa solidaria arriba a la seva vuitena edició i es duu a terme amb la col·laboració de dotze entitats socials i vuit empreses gironines
El programa solidari ‘L’Arbre dels Somnis’ de CaixaBank farà possible que 543 infants en situació de vulnerabilitat de les comarques de Girona rebin el regal que han demanat en la seva carta de Nadal. La campanya, que enguany celebra la seva vuitena edició, posa l’accent en els valors associats a fer realitat el desig d’un nen: l’atenció, el temps i l’afecte que hi ha darrere de cada obsequi.
La iniciativa es desplega a través de les oficines de CaixaBank, que des del 19 de novembre disposen de les cartes escrites per infants de fins a 12 anys que es troben en risc de pobresa alimentària o altres situacions de vulnerabilitat. Els clients que hi vulguin participar poden adreçar-se a la seva oficina, on se’ls assignarà una carta amb el regal concret que l’infant ha demanat.
Un cop recollida la carta, els participants tenen fins al 12 de desembre per portar el regal a l’oficina, amb un límit màxim de 50 euros. A partir d’aquí, CaixaBank i les entitats socials col·laboradores s’encarregaran d’organitzar la recollida i el repartiment perquè els infants puguin rebre els obsequis durant les festes. Per a moltes famílies, aquest serà l’únic regal de Nadal que entrará a casa.
Kasameu de Figueres, entre les entitats que ho fan possible
Enguany, el programa compta amb la participació de 12 entitats socials de Girona, entre les quals destaca la presència de la fundació privada Sant Vicenç de Paül Ksameu de Figueres. A més, hi donen suport 8 empreses col·laboradores i un total de 98 oficines de CaixaBank repartides per les comarques gironines.
A escala estatal, la iniciativa repartirà més de 34.000 regals gràcies a gairebé 3.000 oficines, més de 400 entitats socials i més de 430 empreses. La previsió d’atendre 34.525 cartes suposa un nou rècord de participació. Des que va néixer el 2018, ‘L’Arbre dels Somnis’ ha contribuït a fer realitat els desitjos de més de 220.000 infants.
"Va ser una sorpresa molt gran"
Els infants que han participat en el programa recorden l’experiència com un moment “molt emocionant” i ple d’il·lusió. Mariam encara conserva la nina que va rebre fa anys i explica que iniciatives així fan molt feliç a les famílies que no sempre s’ho poden permetre. Ashley també guarda els patins que va demanar i descriu l’arribada del regal com un record “molt bonic”. En el cas de Rafa, el kit de pintura que va rebre li va obrir la porta a seguir desenvolupant la seva afició i li va donar eines per créixer en l’art. "Va ser una sorpresa molt gran", recorda.
I Delmy, que va obtenir el peluix que tant desitjava, destaca la màgia del moment i la importància de poder demanar un regal que realment els fa feliços. Tots quatre coincideixen que programes com l’Arbre dels Somnis els donen oportunitats que recordaran sempre.
Compromís social de CaixaBank
CaixaBank reforça amb aquest programa la seva vocació social i el paper de la seva xarxa d’oficines com a agents de proximitat que detecten necessitats i impulsen iniciatives solidàries. A través d’Acció Social CaixaBank i, en molts casos, en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, l’entitat promou campanyes i projectes per donar resposta als reptes socials del territori.
