Successos
Nou incendi en un restaurant dels germans Roca
Després que a principis de novembre cremés la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch, ara un foc a la xemeneia del restaurant Normal ha causat danys a l'altell i a la cuina
S'han desallotjat veïns del bloc del Barri Vell de Girona i una persona amb mobilitat reduïda ha quedat confinada a casa seva
Després que a principis de novembre cremés la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca, aquest divendres a la matinada s’ha produït un incendi al restaurant Normal, també dels mateixos cuiners i situat al Barri Vell de Girona. Afortunadament, l’incident no ha provocat ferits.
Els Bombers s’han desplaçat amb sis dotacions després de rebre l’avís, a un quart d’una, alertats que sortia fum de la part superior del local, situat a la plaça de l’Oli i integrat en un edifici amb dues escales.
En arribar-hi, els efectius han constatat que molts veïns ja s’estaven desallotjant pel seu compte i han acabat de fer sortir tothom, excepte una persona amb mobilitat reduïda que ha quedat confinada a casa seva, al quart pis.
Els Bombers han detectat que alguna cosa cremava al celobert i han comprovat que l’origen del foc era la xemeneia del restaurant. Les espurnes havien pres en materials propers i havien anat fins al celobert.
El foc s’ha pogut extingir ràpidament -pocs minuts després de la una i, un cop apagat, s’ha iniciat la ventilació i les tasques de revisió.
Altell i cuina
Durant la inspecció, han trobat restes de brases actives a la xemeneia, que han acabat d’extingir. A les dues de la matinada, el local ja estava ventilat i s’ha pogut començar la revisió dels pisos superiors. Finalment, el foc ha afectat l’altell del restaurant i part de la cuina propera a la campana, segons han informat els Bombers.
Els serveis d’emergència també han avisat les companyies de subministrament i han tallat les claus de pas. A dos quarts de set, els veïns han pogut tornar a casa.
A banda dels Bombers, fins a la zona també s’hi han desplaçat la Policia Municipal de Girona i el SEM.
Com dèiem, aquest és el segon incendi recent en un establiment dels germans Roca: fa poques setmanes, al restaurant Mas Marroch de Vilablareix, va cremar completament la cúpula de fusta i altres estances adjacents.
Obriran "al més aviat possible"
Les reaccions no han tardat a fer-se sentir. El germà mitjà dels Roca, Josep, ha informat del succés a través de la xarxa X, on ha explicat que ningú havia pres mal i ha agraït la feina dels Bombers i de la Policia Municipal de Girona. També ha assegurat que no ha estat “res greu que no es pugui arreglar” i que intentaran “obrir al més aviat possible”, tot detallant que l’incendi s’ha originat a la cuina i ha provocat “poca destrossa”. A més, ha lamentat “les molèsties als veïns i als companys del Mur” arran de l’incident.
