Intercepten cinc lladres que fugien a gran velocitat per l'AP-7 després d'intentar robar en tres camions

Al conductor també li atribueixen un delicte de conducció temerària i per circular sense haver obtingut mai el carnet

Eines intervingudes a uns lladres de càrregues de camions a l'AP-7.

Eines intervingudes a uns lladres de càrregues de camions a l'AP-7. / Mossos

ACN

Sant Gregori

Els Mossos d'Esquadra han interceptat aquest dimecres a Sant Gregori, al Gironès, cinc lladres que fugien a gran velocitat per l'AP-7 després d'intentar robar la càrrega de tres camions a una àrea de descans de l'autopista. Els agents han pogut detenir els sospitosos en una rotonda a la sortida Girona oest, ja fora de l'autopista. Els arrestats tenen edats compreses entre els 21 i els 29 anys i els han detingut com a suposats autors de delictes de resistència i desobediència a agents de l'autoritat, furt i danys. Al conductor també li atribueixen un delicte de conducció temerària i per circular sense haver obtingut mai el carnet.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada d'aquest dimecres a l'autopista AP-7. Agents de Trànsit que feien patrullatge preventiu a l'àrea de descans situada en el punt quilomètric 76 sentit nord, han detectat dues persones vestides amb roba fosca i encaputxades caminant entre els matolls al costat de la via.

En un primer moment, en veure la patrulla, s'han ajupit i s'han intentat amagar, però quan els Mossos s'han acostat, han fugit corrent travessant els quatre carrils de l'autopista cap a l’àrea de descans situada en sentit sud. Tot i això, els agents han recuperat una motxilla plena d'eines que portava un d'ells.

A l'àrea sentit sud, mossos de paisà de la comissaria de Santa Coloma de Farners han fet una vigilància discreta per localitzar els sospitosos. Poc després, han vist entrar a l'àrea un cotxe que s'ha aturat amagat entre camions amb les llums apagades. Seguidament, han sentit una fressa i han vist quatre homes movent-se entre els camions estacionats. En donar-los l'ordre d'aturar-se, han fugit amb el vehicle. Els lladres han circulat a gran velocitat, amb els llums apagats i fent canvis de carrils constants, posant en risc la resta d'usuaris de la carretera.

Finalment, els agents els han aconseguit aturar a la sortida de Girona oest, en una rotonda fora ja de l’AP7. Simultàniament, una altra patrulla ha comprovat que havien tallat la lona de tres camions sense aconseguir sostreure la mercaderia. Per aquest motiu, han detingut els cinc ocupants del vehicle. Els agents han reconegut entre aquests cinc els dos homes que havien fugit inicialment.

Els detinguts, amb antecedents, han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

