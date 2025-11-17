Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Casa Cacao llança una xocolata solidària amb l'Hospital Trueta i es destinaran els beneficis a projectes assistencials

La rajola es pot adquirir a la botiga de Girona i per internet, i val 10,50 euros

Casa Cacao llança una xocolata solidària amb l'Hospital Trueta.

Casa Cacao llança una xocolata solidària amb l'Hospital Trueta. / Cedida a l'Empordà

ACN

Girona

Casa Cacao, la fàbrica de xocolata de Jordi Roca i El Celler de Can Roca, ha elaborat una xocolata solidària amb l'Hospital Trueta de Girona. La rajola està creada especialment per aquesta iniciativa. Tots els beneficis es destinaran a projectes assistencials i d'atenció centrada en la persona del centre.

La rajola solidària es presenta amb un embolcall de cartó on hi ha impresos els logotips de Casa Cacao i de l’Hospital Trueta. El preu és de 10,50 euros i es pot adquirir tant a la botiga física de Casa Cacao, situada a la Plaça Catalunya de Girona, com a través de la seva botiga en línia. 

El dolç s’ha elaborat amb cacau originari de l'Equador a partir d’un gra molt apreciat pels diversos matisos que conté. El pastisser i encarregat de dirigir-ne l'elaboració, ha remarcat que és "aromàtic, amb un regust afruitat i molta profunditat de sabor". A més té percentatge baix de sucre i conté nibs de cacau, que són petites llavors extretes de la fava de cacau un cop es pela.En total, s’han produït 2.000 unitats, que estaran a la venda fins a exhaurir existències.

Les rajoles de xocolata.

Les rajoles de xocolata. / Cedida a l'Empordà

Amb aquesta col·laboració, Casa Cacao i els germans Roca refermen el seu compromís amb l’atenció sanitària al territori gironí, ja que dona continuïtat a iniciatives solidàries anteriors impulsades amb el mateix esperit de proximitat i responsabilitat social. De fet, l’any passat, coincidint amb la campanya de Nadal, Casa Cacao i el Rocambolesc van col·laborar amb el Trueta mitjançant un torró que va destinar part dels beneficis al centre.

