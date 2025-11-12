Successos
VÍDEO | Unes vaques desorientades es colen al túnel del tren de la Molina
El maquinista va haver d’alentir el pas per evitar riscos i el servei va acumular alguns minuts de retard
Unes vaques desorientades es van colar aquest dimecres al túnel del tren la Molina, per on circula la línia R3 de Rodalies, que travessa la collada de Toses als Pirineus. Els fets van succeir cap a dos quarts de deu del matí, i arran de la situació, el maquinista va haver d’alentir el pas per evitar riscos, provocant alguns minuts de retard en el servei.
Segons confirma Renfe, el primer avís els va arribar també cap a dos quarts de deu, indicant que dues vaques havien entrat al túnel. El maquinista va haver de circular a baixa velocitat fins que els animals van sortir, fet que va durar aproximadament un parell d’hores. Aquesta infraestructura ferroviària té una longitud de quatre quilòmetres, segons dades de l’empresa que executar-hi obres, Intervención Ferroviaria y Construcciones, S.L.
Renfe afegeix que l’incident va causar retards en la circulació durant tot el matí, però que en cap moment es va activar cap servei d’emergències, ja que no hi va haver ferits ni situació de perill.
